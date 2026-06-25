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Na Svetski dan roda, novosadska kolonija, nadaleko poznata u celom svetu po brojnosti, ponovo je oborila rekord aktivnih gnezda. I pre ove novosti, stiglo je retko priznanje za rodu koja se već 12 godina vraća na nedovršeni objekat pored auto-puta u Novom Sadu, tako što je uz kikindsku sovu, postala motiv nove serije poštanskih marki, i na taj način proširala svoj značaj i na polje filatelije.

Godine 2014. su na betonskim stubovima u naselju Klisa svile prvo gnezdo. Od tog trenutka postaju nesvakidašnji prirodni fenomen na radost srpskih ornitologa. Počekom leta, kada mnogi broje dane do godišnjeg odmora, u Novom Sadu se iščekuje informacija o konačnom broju njihovih gnezda.

Foto: RTS Printscreen

„Jako smo srećni što ova novosadska kolonija, eto baš za Dan roda, je prebrojano da ima 75 aktivnih gnezda, što znači da će biti verovatno oko 300 mladih, i sa ovom brojkom od 75, ovu našu koloniju svrstava u jednu od najvećih u Evropi", navodi Aleksandra Vukčević iz Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije.

Prema dostupnim podacima, veća je samo kolonija u gradu Alfaro, na severu Španije, gde je zabeleženo oko 120 gnezda.

Da dobre vesti brzo stižu potrudila se i Pošta Srbije, a novosadska roda uz kikindsku sovu, postala je prava zvezda nove edicije poštanskih marki Zaštićene životinjske vrste, pa će u narednom periodu i na ovaj način, roda sa Klise leteli na različite adrese sveta.

Na dve nove marke radili su umetnici Anamari Banjac i Miroslav Nikolić, koji kažu da je kompozicija osmišljena kao sklad prirode i arhitekture, čime šalju poruka da savremeni grad i priroda ne moraju biti suprotstavljeni.

Foto: RTS Printscreen

„Kada je u pitanju vizuelni koncpet, tema svakako od značaja i izazov za nas umetnike, jer filatelisti upravo ovu temu najradije sakupljaju. Svakako smo u prvi plan stavili ptice, dok je u pozadini sove glavna ulica u Kikindi, a pozadina bele rode je industrijski deo Novog Sada“, ističe Anamari Banjac, akademska slikarka.

Nikako ne treba zaboraviti ni sovu utinu ili malu ušaru, kako je još zovu, zbog koje se Kikinda našla na mapi kao najveće zimovalište sova na svetu. Zbog ovog retkog fenomena, ovo vojvođansko mesto obilaze turisti iz celoga sveta.

„Rekord je oboren 2009. godine, kada je izbrojano 734 jedinke na zimovalištu, a svake godine beležimo više stotina jedinki", ističe Aleksandra Vukčević.

Obe strogo zaštićene vrste prirodni su zaštitnici poljoprivrede, jer se hrane glodarima, a čoveku su drage i zbog simbolike. Sova je simbol mudrosti i znanja, a roda vesnik proleća i rađanja. Za sakupljače poštanskih markica, ne treba sumnjati, obe će biti dadatak kolekcijama.