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Uznemirujući prizor iz Kruševca prikazuje automobil koji vuče konja vezanog za vozilo na javnom putu.

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Uznemirujući prizor zabeležen je danas na lokalnom putu u Kruševcu, gde je za sada nepoznati vozač, kako se vidi na snimku, vezao konja za automobil i vukao ga ulicom

Na uznemirujućem snimku objavljenom na Instagram stranici "192" vidi se automobil marke "golf" sive boje koji vuče konja, kojem je na glavi postavljen ular, dok je životinja kanapima vezana za gepek na krovu vozila.

Nesrećna životinja je na ovaj način vučena kroz ulice Kruševca.

Sada nije poznato ko se nalazio za volanom automobila niti da li je slučaj prijavljen nadležnim organima.