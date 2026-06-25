U Kruševcu je zabeležen uznemirujući incident u kojem je, prema snimku sa društvenih mreža, automobil vukao konja vezanog za vozilo.
Društvo
UZNEMIRUJUĆI PRIZOR U KRUŠEVCU: Stavio konju ular na glavu, vezao ga za auto, PA DAO GAS I VUKAO GA PO GRADU! Ljudi zgroženi snimkom (VIDEO)
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Uznemirujući prizor zabeležen je danas na lokalnom putu u Kruševcu, gde je za sada nepoznati vozač, kako se vidi na snimku, vezao konja za automobil i vukao ga ulicom
Na uznemirujućem snimku objavljenom na Instagram stranici "192" vidi se automobil marke "golf" sive boje koji vuče konja, kojem je na glavi postavljen ular, dok je životinja kanapima vezana za gepek na krovu vozila.
Nesrećna životinja je na ovaj način vučena kroz ulice Kruševca.
Sada nije poznato ko se nalazio za volanom automobila niti da li je slučaj prijavljen nadležnim organima.
Kurir.rs
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