Na graničnom prelazu Batrovci prema Hrvatskoj teretna vozila danas čekaju oko pet sati, saopštili su Putevi Srbije.
Društvo
Kamioni na Batrovcima čekaju 5 sati: Zabeležene gužve i na drugim prelazima
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Kamioni na graničnom prelazu Batrovci prema Hrvatskoj danas čekaju pet sati, saopštilo je preduzeće Putevi Srbije.
Prema najnovijim informacijama Uprave granične policije, na graničnim prelazima Šid, ka Hrvatskoj, i Sremska Rača, ka Bosni i Hercegovini, zadržavanje za teretna vozila je oko sat vremena.
Na ostalim graničnim prelazima i naplatnim stanicama nema dužih zadržavanja za sve kategorije vozila.
Kurir.rs/FoNet
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