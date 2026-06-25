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Kamioni na graničnom prelazu Batrovci prema Hrvatskoj danas čekaju pet sati, saopštilo je preduzeće Putevi Srbije.

Prema najnovijim informacijama Uprave granične policije, na graničnim prelazima Šid, ka Hrvatskoj, i Sremska Rača, ka Bosni i Hercegovini, zadržavanje za teretna vozila je oko sat vremena.

Na ostalim graničnim prelazima i naplatnim stanicama nema dužih zadržavanja za sve kategorije vozila.

Kurir.rs/FoNet

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