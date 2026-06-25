- Ukoliko samohrana majka brine o dvoje ili više dece, nema prisustvo drugog roditelja ni u kom obliku, naravno da ona ne sme zbog toga biti diskriminisana. Takođe, ukoliko roditelji nisu u psihofizičkom stanju da brinu o deci, u smislu da oni budu nosioci prava roditelja negovatelja, Zakon je predvideo mogućnost da po pravoj liniji to mogu biti srodnici, po pravoj liniji to su braća i sestre, ili po pobočnoj liniji babe i dede takođe mogu uživati ovaj status - rekla je ona.