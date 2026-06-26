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U Venecuelu pristiže međunarodna pomoć nakon razornog zemljotresa, a Sjedinjene Američke Države odobrile su 150 miliona dolara za saniranje posledica. Rusija i Kina izrazile su spremnost da pruže podršku, dok su El Salvador, Dominikanska Republika, Meksiko i Francuska već poslali spasilačke timove, medicinsko osoblje i humanitarnu pomoć. Ujedinjene nacije pozvale su na hitnu i koordinisanu međunarodnu reakciju, upozoravajući da su prvi sati nakon katastrofe ključni za spasavanje života.

Koji su prioriteti na terenu u ovakvim situacijama i kako izgleda sam proces pružanja pomoći, za emisiju "Redakcija", otkrila je Sanja Drezgić Ostojić, iz Crvenog krsta Srbije.

- Ključna su prva 24 do 72 sata nakon nesreće, kada su timovi Crvenog krsta i sve hitne službe na terenu i sprovode aktivnosti traganja i spasavanja. Tada rade i specijalizovani timovi koji izvlače ljude ispod ruševina. Ono što Crveni krst radi jeste hitno zbrinjavanje, procena potreba, pružanje prve pomoći, kao i obezbeđivanje vode, hrane, osnovnih životnih potrepština poput higijene i privremenog smeštaja za ljude koji su izgubili domove. U takvim situacijama često se organizuje i spajanje razdvojenih porodica, što je takođe deo našeg mandata - rekla je Drezgić Ostojić.

Sanja Drezgić Ostojić, Crveni krst Srbije Foto: Kurir Televizija

Kako funkcioniše međunarodna mreža pomoći u kriznim situacijama?

U krizama se najpre oslanja na lokalne kapacitete, a zatim se, kako je istakla, po potrebi, uključuje šira međunarodna mreža pomoći koja se aktivira kroz koordinisane mehanizme.

- Crveni krst i Crveni polumesec čine međunarodni pokret od 191 nacionalnog društva. Kada se dogodi velika nesreća, poput ove u Venecueli, u prvom redu se oslanja na kapacitete nacionalnog društva te zemlje, dakle venecuelanskog Crvenog krsta. Ukoliko nesreća prevazilazi njihove kapacitete, aktiviraju se međunarodni mehanizmi koje koordinira Međunarodna federacija Crvenog krsta i Crvenog polumeseca, kroz apel i poziv drugim nacionalnim društvima da učestvuju u pomoći - kaže ona.

Na kraju je dodala da su najefikasniji vid pomoći u ovakvim situacijama novčane donacije jer omogućavaju da se u skladu sa potrebama na terenu najbrže obezbedi i usmeri ono što je ljudima najpotrebnije.

- U ovakvim situacijama Crveni krst uvek ističe kao najvažniji vid pomoći novčane donacije. One su najefikasnije jer omogućavaju da se, u zavisnosti od procene potreba na terenu i stanja tržišta u pogođenoj zemlji, kupi ono što je najpotrebnije u tom trenutku. To je iskustvo koje je pokazalo da se na taj način pomoć najbrže i najpreciznije usmerava ka ljudima kojima je najpotrebnija - za emisiju "Redakcija", objasnila je Drezgić Ostojić.

03:14 PRVA 24 DO 72 SATA NAKON NESREĆE ODLUČUJU O ŽIVOTIMA! Oglasio se Crveni krst za Kurir i otkrio kako izgleda borba za živote posle zemljotresa u Venecueli Izvor: Kurir televizija

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