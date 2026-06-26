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U Venecuelu pristiže međunarodna pomoć nakon razornog zemljotresa, a Sjedinjene Američke Države odobrile su 150 miliona dolara za saniranje posledica. Rusija i Kina izrazile su spremnost da pruže podršku, dok su El Salvador, Dominikanska Republika, Meksiko i Francuska već poslali spasilačke timove, medicinsko osoblje i humanitarnu pomoć. Ujedinjene nacije pozvale su na hitnu i koordinisanu međunarodnu reakciju, upozoravajući da su prvi sati nakon katastrofe ključni za spasavanje života.

Koji su prioriteti na terenu u ovakvim situacijama i kako izgleda sam proces pružanja pomoći, za emisiju "Redakcija", otkrila je Sanja Drezgić Ostojić, iz Crvenog krsta Srbije.

Ključna su prva 24 do 72 sata nakon nesreće, kada su timovi Crvenog krsta i sve hitne službe na terenu i sprovode aktivnosti traganja i spasavanja. Tada rade i specijalizovani timovi koji izvlače ljude ispod ruševina. Ono što Crveni krst radi jeste hitno zbrinjavanje, procena potreba, pružanje prve pomoći, kao i obezbeđivanje vode, hrane, osnovnih životnih potrepština poput higijene i privremenog smeštaja za ljude koji su izgubili domove. U takvim situacijama često se organizuje i spajanje razdvojenih porodica, što je takođe deo našeg mandata - rekla je Drezgić Ostojić.

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Sanja Drezgić Ostojić, Crveni krst Srbije Foto: Kurir Televizija

Kako funkcioniše međunarodna mreža pomoći u kriznim situacijama?

U krizama se najpre oslanja na lokalne kapacitete, a zatim se, kako je istakla, po potrebi, uključuje šira međunarodna mreža pomoći koja se aktivira kroz koordinisane mehanizme.

- Crveni krst i Crveni polumesec čine međunarodni pokret od 191 nacionalnog društva. Kada se dogodi velika nesreća, poput ove u Venecueli, u prvom redu se oslanja na kapacitete nacionalnog društva te zemlje, dakle venecuelanskog Crvenog krsta. Ukoliko nesreća prevazilazi njihove kapacitete, aktiviraju se međunarodni mehanizmi koje koordinira Međunarodna federacija Crvenog krsta i Crvenog polumeseca, kroz apel i poziv drugim nacionalnim društvima da učestvuju u pomoći - kaže ona.

Na kraju je dodala da su najefikasniji vid pomoći u ovakvim situacijama novčane donacije jer omogućavaju da se u skladu sa potrebama na terenu najbrže obezbedi i usmeri ono što je ljudima najpotrebnije.

- U ovakvim situacijama Crveni krst uvek ističe kao najvažniji vid pomoći novčane donacije. One su najefikasnije jer omogućavaju da se, u zavisnosti od procene potreba na terenu i stanja tržišta u pogođenoj zemlji, kupi ono što je najpotrebnije u tom trenutku. To je iskustvo koje je pokazalo da se na taj način pomoć najbrže i najpreciznije usmerava ka ljudima kojima je najpotrebnija - za emisiju "Redakcija", objasnila je Drezgić Ostojić.

03:14
PRVA 24 DO 72 SATA NAKON NESREĆE ODLUČUJU O ŽIVOTIMA! Oglasio se Crveni krst za Kurir i otkrio kako izgleda borba za živote posle zemljotresa u Venecueli Izvor: Kurir televizija

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Kurir.rs

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Koraima Tores o zemljotresu u Venecueli Izvor: Instagram