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Fotografije dece sa plaže, bazena ili letovanja, koje roditelji svakodnevno dele na društvenim mrežama, mogu biti zloupotrebljene i završiti u rukama predatora, upozorili su direktor Centar za nestalu i zlostavljanu decu Igor Jurić i Emina Beković iz Ministarstva informisanja i telekomunikacija. Istakli su da ne treba objavljivati fotografije koje otkrivaju identitet, lokaciju ili navike deteta, da profili na društvenim mrežama treba da budu privatni i da se o bezbednosti na internetu mora razmišljati jednako ozbiljno kao i o bezbednosti u stvarnom životu.

Letovanje je period kada roditelji najčešće dele fotografije dece sa plaže i bazena na društvenim mrežama, ali stručnjaci upozoravaju da takve objave mogu ozbiljno da ugroze bezbednost najmlađih.

Fotografija na Instagramu ili Fejsbuku otkriva mnogo više nego što mislimo i osim dobronamernih, privlači i predatore.

Emina Beković iz Ministarstva informisanja i telekomunikacija i Nacionalnog kontakt-centra za bezbednost dece na internetu istakla je da roditelji treba da vode računa šta objavljuju i da budu svesni koliko opasnosti i zloupotreba ima u digitalnom prostoru.

- Ono što nam se desi u stvarnom životu za nekoliko sekundi ode na internet i postane dostupno milionima ljudi. S druge strane, fotografija ili video koji se postave na internet mogu da ostave ozbiljne posledice po mentalno i fizičko zdravlje deteta - rekla je Bekovićeva.

Emina Beković Foto: Kurir Televizija

Ona je naglasila da roditelji ne treba da objavljuju fotografije dece u kupaćim kostimima, donjem vešu ili bez odeće, kao ni snimke niti fotografije koje otkrivaju lokaciju, školu, sportski kamp ili svakodnevne navike deteta, jer sve to može biti zloupotrebljeno.

Govoreći o čuvanju fotografija, Bekovićeva je podsetila da sve što se jednom postavi na internet ostaje trajno dostupno, ali da rizik postoji i kada se fotografije čuvaju samo u telefonu, koji može biti ukraden, izgubljen ili hakovan.

Fotografija veoma brzo dospeva u bazu predatora

Direktor Centar za nestalu i zlostavljanu decu Igor Jurić upozorio je da roditelji često nisu svesni odakle potiče većina materijala koji završava u rukama predatora.

- Najveći broj materijala kojima trguju ili koje koriste pedofili zapravo dolazi od nas samih. Ne snima se sve u nekim mračnim prostorijama ili na dark vebu. Mi napravimo fotografiju, podelimo je na društvenim mrežama i ona završi u njihovim bazama - rekao je Jurić.

Dodao je da se fotografija nagog deteta, nakon objavljivanja na društvenoj mreži, veoma brzo preuzima i dospeva na sajtove koji takve materijale dalje distribuiraju.

Osvrćući se na navike roditelja na plaži, Jurić je istakao da mnogi i dalje smatraju da je normalno da se deca presvlače ili trče bez kupaćeg kostima, ne razmišljajući da ih neko može fotografisati.

- Danas ne znate ko sedi pored vas na plaži i da li vas neko snima. Tim svojim postupcima mi direktno ugrožavamo bezbednost deteta - upozorio je Jurić.

Igor Jurić Centar za nestalu i zlostavljenu decu Foto: Kurir Televizija

Beković: Profili moraju biti zaključani

Bekovićeva je podsetila da rizik ne predstavlja samo sadržaj fotografije, već i metapodaci koji mogu otkriti mesto i vreme nastanka snimka. Dodala je da razvoj veštačke inteligencije omogućava zloupotrebe čak i kada dete nije fotografisano u neprimerenom izdanju.

- Dovoljno je da se fotografija provuče kroz dipfejk i da se nađe na potpuno neprimerenim sajtovima, što može naneti veliku štetu deci - rekla je ona.

Kao osnovna pravila digitalne bezbednosti navela je da profili na društvenim mrežama budu zaključani, da se ne objavljuju trenutne lokacije niti označavaju mesta na kojima se porodica nalazi, kao i da se bez saglasnosti ne objavljuju fotografije druge dece.

Jurić: Bezbednost dece počinje u porodici

Jurić je poručio da deca od najranijeg uzrasta treba da nauče takozvano "pravilo kupaćeg kostima", odnosno da razumeju da su delovi tela pokriveni kupaćim kostimom intimni i da niko nema pravo da ih dodiruje ili fotografiše.

Kada je reč o tinejdžerima, dodao je da je neophodno razvijati kritičko razmišljanje, kako bi prepoznali manipulacije i opasnosti na internetu.

- Bezbednost deteta počinje u porodici. Roditelji moraju da se edukuju pre nego što deci dozvole korišćenje društvenih mreža i objavljivanje sadržaja - naglasio je Jurić.

Bekovićeva je navela da roditelji koji posumnjaju da je fotografija njihovog deteta zloupotrebljena mogu da se obrate Nacionalnom kontakt centru za bezbednost dece na internetu pozivom na besplatan i anoniman broj 19833, uz dostavljanje snimka ekrana ili linka spornog sadržaja, nakon čega Centar sarađuje sa nadležnim institucijama i Službom za borbu protiv visokotehnološkog kriminala.

Kurir.rs/ RTS