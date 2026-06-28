Slušaj vest

Krštenje predstavlja jednu od najvažnijih stvari u pravoslavlju i smatra se početkom duhovnog života. Teolog Aleksandar Đurđević je objasnio zbog čega, prema učenju Pravoslavne crkve, svetu tajnu krštenja ne bi trebalo odlagati.

U Pravoslavnoj crkvi, krštenje nije samo običaj ili svečani porodični događaj, ono je, navodi Đurđević, sveta tajna kojom se čovek rađa za život večni u Hristu.

"Kroz krštenje se briše praroditeljski greh"

- Kroz krštenje se briše praroditeljski greh, primamo blagodat Svetoga Duha i postajemo punopravni članovi Crkve Hristove. Krstiti se znači steći pravo učešća na euharistijskom sabranju i pristupiti Svetom pričešću - rekao je teolog tokom obraćanja pratiocima na Instagramu.

Teolog Aleksandar Đurđević Foto: Printscreen Instagram

Pravoslavna vera se ne dobija nasleđivanjem, već se u nju ulazi krštenjem.

"Sveštenik ne može održati opelo"

- Ukoliko se nekrštena osoba upokoji,sveštenik ne može održati opelo, odnosno sahrana će se obaviti bez sveštenika. "Znate, pokojnik je bio pravoslavac, ali eto, samo se nije krstio". Srbinom se postaje rođenjem od srpskih roditelja, ali se pravoslavcem postaje krštenjem, i nikako drugačije - istakao je.

Krštenje Foto: Shutterstock

U savremenom društvu se krštenje odlaže iz raznih razloga.

"Ne postoji opravdanje za odlaganje krštenja"

- Zbog organizacije proslave, "Čekam kuma da mi dođe iz inostranstva", "Sveštenik je tražio novac", "Imali smo žalost u porodici". Sve su ovo izgovori, ali iz pravoslavne perspektive ne postoji opravdanje za odlaganje krštenja, naročito kada je reč o maloj deci. Lepo je čekati kuma da nam krsti dete, ali ne treba kuma čekati 30 godina. To nije razlog odlaganja krštenja - kaže Đurđević.

Dodaje da ne treba čekati ni prvi rođendan deteta za krštenje, već da roditelji, ukoliko su verujući, treba što pre da krste svoju decu.