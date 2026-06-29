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Izmene Krivičnog zakonika kojima se pooštravaju kazne za nelegalno držanje i nošenje oružja, ali i uvode nova pravila za legalne vlasnike, našle su se pred poslanicima Skupštine Srbije. Šta će one doneti u praksi, da li će doprineti većoj bezbednosti građana i gde je najveći problem kada je reč o zloupotrebi oružja, za emisiju "Redakcija" govorili su advokat Jovanka Zečević i Dejan Milutinović iz Strukovnog udruženja Sektora bezbednosti.

Milutinović ističe da je nakon prvog uvida u predložene izmene stekao utisak da su pojedina rešenja bolje uređena nego ranije.

- Moram priznati da sam, kada sam čuo da će biti izmena, bio malo bojažljiv da će biti previše rigorozne prema odgovornim, legalnim imaocima oružja. Međutim, na prvo čitanje deluje da su neke stvari mnogo bolje uređene. Razdvojene su određene situacije, popunjene pravne praznine i jasnije su definisana pravila za one koji legalno koriste oružje, odlaze na strelišta i bave se sportskim streljaštvom. Za početak mislim da je ovo dobar pravac, a praksa će pokazati kako će sve funkcionisati - rekao je Milutinović.

Advokat Jovanka Zečević ocenjuje da je ovo jedan od retkih zakonskih predloga koje vidi kao korak napred.

- Možda je ovo prvi put da ne kritikujem zakon koji je u proceduri. Deluje mi da će doneti promene koje će osvestiti građane, jer mnogi uopšte nisu svesni koliko je opasno posedovati nelegalno oružje niti kakve posledice to može da ostavi po njihov život. I dosadašnje kazne nisu bile male, ali ljudi očigledno nisu bili svesni koliko ozbiljne posledice nosi svaka krivična osuda - navela je Zečević.

"Problem nije legalni vlasnik, već kriminal i neprimenjivanje zakona"

Milutinović smatra da fokus ne sme biti samo na legalnim vlasnicima oružja, već prvenstveno na kriminalnim grupama koje nelegalno trguju oružjem.

- Nemamo problem sa ljudima koji su odgovorno predali staro oružje ili ga legalno poseduju. Najveći problem je kriminalni milje, nelegalna trgovina, brisanje serijskih brojeva i oružje koje završava u kriminalnim obračunima. Tu država mora da bude najrigoroznija. Međutim, podjednako je važno da se zakon dosledno primenjuje prema svima, bez ikakvih protekcija. Imamo dobre zakone, ali je primena često bila problem - rekao je on.

Podsetio je i na slučajeve koji su prethodili velikim tragedijama.

- Pogledajte profile ljudi koji su počinili najteža krivična dela. Nije problem samo koliko oružja postoji, već što su pojedinci godinama prijavljivani zbog nasilnog ponašanja, a sistem nije reagovao na vreme. Kada imate jednu prijavu, drugu prijavu, treću prijavu, jasno je da nešto nije u redu i tada institucije moraju da reaguju mnogo ranije - poručio je Milutinović.

Dejan Milutinović iz Strukovnog udruženja Sektora bezbednosti Foto: Kurir Televizija

Zečević: Posle Ribnikara ništa više ne sme da bude isto

Govoreći o tragedijama u Ribnikaru i Malom Orašju, Jovanka Zečević kaže da su upravo ti događaji promenili način na koji pravosuđe posmatra zloupotrebu oružja.

- To je bila neverovatna tragedija i strašno je što smo tek posle toga počeli ozbiljno da se osvešćujemo. Zakoni su postojali i ranije, ali očigledno nisu jednako primenjivani prema svima. Ono što je važno jeste da svaka zloupotreba bude ozbiljno sankcionisana. Ne može neko da pusti dete od 12 ili 14 godina u streljanu samo zato što poznaje roditelje. Takve stvari jednostavno ne smeju da se dešavaju - rekla je ona.

Posebno ističe značaj psiholoških procena.

- Psihološki momenat je izuzetno važan. Takve procene postoje, ali smo svi svedoci da se lekarska uverenja često izdaju olako. Ako nekome date automobil koji nije psihički sposoban da upravlja njime, to je opasno. A kamoli ako govorimo o oružju. Zato psihološke procene moraju biti ozbiljne i temeljne, posebno kada su u pitanju mladi ljudi - istakla je advokatica.

Dodaje da je nakon tragedija došlo i do vidljive promene u radu pravosuđa.

- Od Ribnikara i Malog Orašja ovo krivično delo se mnogo ozbiljnije tretira. Postupci su brži, kazne su oštrije i ljudi su počeli da shvataju da više ne postoji opravdanje tipa: "Pištolj je samo stajao u vitrini". Svaka zloupotreba oružja mora biti kažnjena, jer posledice mogu biti nesagledive - kaže Zečević.

Jovanka Zečević advokat Foto: Kurir Televizija

"Prazan pištolj može da ubije"

Milutinović upozorava da građani često potcenjuju opasnost čak i kada oružje nije napunjeno.

- Jednu stvar bih posebno želeo da naglasim - prazan pištolj može da ubije. Ljudi misle da ga nose samo da bi nekoga zaplašili. Međutim, dovoljno je da policajac ili neko drugi vidi da ste uperili oružje i može da reaguje u skladu sa zakonom. Zato želim da ljudi razumeju koliko je opasno uopšte nositi oružje sa namerom da nekoga zastraše. Posledice mogu biti tragične i za onoga ko ga nosi - upozorio je.

Govorio je i o novinama koje se odnose na legalne vlasnike oružja.

- Sada će, kada premine vlasnik legalnog oružja, policija odmah preuzimati oružje na čuvanje dok se ne završi ostavinska rasprava. Time se sprečava da ono ostane u kući bez odgovornog lica i da dođe u pogrešne ruke. To je veoma važna izmena - objasnio je.

Kazna i edukacija moraju da idu zajedno

Sagovornici smatraju da strože kazne same po sebi nisu dovoljne, ali da bez njih nema ni ozbiljne prevencije.

- Večita je dilema da li ljude više menjaju visoke kazne ili edukacija. Istina je da su potrebna oba elementa. Možete nekoga da edukujete koliko god želite, ali kada u Nemačkoj plati 2.000 evra kaznu, vrlo brzo postane svestan šta je uradio. Upravo zato kazna i edukacija moraju da idu zajedno - ocenila je Zečević.

Ona ističe da građani često nisu ni svesni da prelaze granicu zakona.

- Ljudi misle da nije problem ako samo prenesu pištolj iz stana do automobila ili do drugog stana. Međutim, to više nije samo držanje, već nošenje oružja i predstavlja ozbiljnije krivično delo. Takve stvari ne treba olako shvatati. Onog trenutka kada dobijete ozbiljnu kaznu, veoma brzo ćete shvatiti koliko je zakon strog i zašto postoji - poručila je.

Na kraju razgovora, oba sagovornika ocenila su da će izmene zakona imati smisla samo ukoliko budu dosledno primenjivane, uz brze postupke, adekvatne kazne i veću svest građana o tome da je svako neodgovorno postupanje sa oružjem potencijalna opasnost po ljudske živote.

06:33 POSLE RIBNIKARA STIŽU OŠTRIJE MERE!Veće kazne za nelegalno oružje, uvode se i nova pravila za legalne vlasnike: Evo šta kažu stručnjaci Izvor: Kurir televizija

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