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Fotografija zmije koja je uočena na dečjem igralištu na plaži u Bečićima izazvala je veliku pažnju na društvenim mrežama.

Roditelji su zabrinuti, dok poznavaoci zmija poručuju da se, prema svemu sudeći, radi o neotrovnoj vrsti koja nije opasna za ljude.

Na Instagram stranici "Podgorički vremeplov" objavljena je fotografija zmije koja je primećena na plaži u Bečićima, u neposrednoj blizini mesta gde svakodnevno borave najmlađi.

Fotografiju je, kako se navodi, poslao jedan od roditelja koji je zmiju uočio na igralištu.

U objavi je upućen apel:

- Jedan od roditelja poslao je fotografiju zmije koja je uočena na dečjem igralištu na plaži u Bečićima, u neposrednoj blizini mesta gde borave i igraju se deca.

Nije poznato o kojoj vrsti se radi, ali sama činjenica da se zmija nalazila među dečjim igračkama dovoljan je razlog za dodatan oprez.

Apelujemo na roditelje da obrate pažnju na najmlađe, a nadležne službe da provere teren i preduzmu neophodne mere kako bi prostor bio bezbedan za sve posetioce."

U komentarima ispod objave javili su se i poznavaoci gmizavaca, koji smatraju da razloga za paniku nema.

- Reč je o ribarici (Natrix tessellata), neotrovnoj vodenoj vrsti. Iako se hrani ribom i uglavnom je vezana za vodena staništa, ne preferira slanu vodu jer ne može da eliminiše višak soli iz organizma. Nije agresivna i ne ujeda čak ni kada se uhvati golom rukom, pa samim tim ne predstavlja opasnost po decu. Zmije su sastavni i neizostavan deo svakog zdravog ekosistema, isto kao što su i insekti, ptice i druge životinje - navodi se u jednom od komentara.

Drugi korisnik upozorio je da razni preparati i "narodne metode" za teranje zmija nemaju efekta, ali mogu biti štetni po životnu sredinu.