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Dok se većina pred snagom reke zaustavlja na obali, oni idu pravo u njene dubine, u mutnu vodu, tamo gde vidljivost nestaje posle nekoliko metara, a temperatura naglo pada. Pripadnici elitne 93. ronilačke čete Rečne flotileVojske Srbije svakodnevno pomeraju granice izdržljivosti, discipline i hrabrosti, spremni da odgovore na najteže zadatke koje država može da im poveri.

Ekipa Kurira prisustvovala je obuci vrhunskih ronilaca i vojnika koji ponosno nose uniformu Vojske Srbije sa amblemom "Za slobodu i čast otadžbine". U Novom Sadu na obali Dunava usidreni su gumeni čamci i brodovi Rečne flotile - "Novi Sad", "Apatin", "Šabac"... Svaki od njih ispisao je svoju istoriju, zabeležio brojne uspešne zadatke i zauzeo važno mesto u sistemu odbrane Srbije.

Ulazimo u čamac. Za komandama zastavnik prve klase Jovan Martinović, iskusni instruktor ronjenja. U drugom jedan od najmlađih pripadnika jedinice, vodnik Mirko Ćelić, koji je tek zakoračio u svet ronilačke elite.

Foto: Vojska Srbije Ministarstvo odbrane

- Mesec i po dana sam u jedinici. Došao sam preko internog konkursa koji je bio raspisan prošle godine. Tokom obuke najteže su mi pali zahtevni uslovi ronjenja jer je bio decembar, voda hladna i mutna. Međutim, uz pomoć dobrih instruktora uspeo sam da savladam sve izazove. Posao je specifičan, zahtevan i traži mnogo odricanja - kaže Ćelić za Kurir.

Udaljavamo se od obale. S krme višenamenskog rečnog broda "Apatin", iz klase brodova "Neštin", koji ove godine zaokružuju punih pet decenija otkad je prvi prototip porinut u vodu, uvežbanim skokom ulazi u vodu ronilac pod punom opremom. Samo boca za disanje teži oko 20 kilograma, plus ronilačko odelo, pojas sa olovnim tegovima prilagođen građi i težini i sva ostala oprema... Biva to popriličan teret.

- Najteže je savladati orijentaciju na većim dubinama. U vodi se sve menja i svaki pokret mora da bude precizan - veli jedan od pripadnika 93. ronilačke čete.

Foto: Vojska Srbije Ministarstvo odbrane

A njihove radne dubine najčešće su do 50 metara, ali po potrebi zaranjaju i do 80! Već posle šestog metra temperatura vode primetno opada, a uslovi postaju znatno teži. Zato raspolažu specijalizovanom opremom za različita godišnja doba i vrste zadataka. Tokom zime koriste i takozvana suva odela koja ih štite od ekstremno niskih temperatura.

- Dok ronimo ne razmišljamo o tome koliko smo duboko. Zato postoje instrumenti koji nam daju sve podatke neophodne za bezbedan rad - dodaje instruktor, dok s čamca stiže jasna komanda. Vojnička. Kratka.

- Pripremi se!

Sekund kasnije ronioci uskaču u Dunav. I gotovo trenutno nestaju pod mutnom površinom. I... Zadatak završen. Čamcem se vraćaju ka obali. Ali posao nije završen, jer sledi analiza i podnošenje izveštaja.

Koliko je ovaj poziv težak, baš kao i obuka, za Kurir objašnjava poručnik bojnog broda Vladimir Bjelica, zamenik komandira 93. ronilačke čete.

- Zdravstveni pregledi su rigorozni i znatan broj kandidata ne uspe da ih prođe. Ovo je veoma naporan i odgovoran posao koji zahteva mnogo odricanja. Osim ronilačkih zadataka, koji su naša osnovna namena, izvršavamo i sve druge zadatke koje izvršavaju jedinice Vojske Srbije - ističe Bjelica.

Obuka je, kako navodi, pažljivo osmišljena i sprovodi se po principu od jednostavnog ka složenom.

1/12 Vidi galeriju Kurir na obuci pripadnika 93. elitne ronilačke čete Foto: Vojska Srbije Ministarstvo odbrane

- Kandidati prvo prolaze upoznavanje s jedinicom, pravilima i merama bezbednosti, zatim zadužuju opremu i prolaze praktičnu obuku. Počinje se u bazenima, a tek nakon toga prelazi na ronjenje u otvorenim vodama - navodi Bjelica i poziva sve profesionalne vojnike, podoficire i oficire Ministarstva odbrane i Vojske Srbije starosti do 27 godina da se prijave na interni konkurs i pokušaju da postanu deo ove elitne jedinice.

A 93. ronilačka četa svoje mesto među najcenjenijim jedinicama nije stekla slučajno. Njeni pripadnici bili su među herojima tokom katastrofalnih poplava koje su 2014. pogodile Obrenovac. Iza njih su brojne i složene akcije, čak i zadatak poput izvlačenja aviona iz Gružanskog jezera 2010. Letelica je tada bila potopljena s rezervoarima punim kerozina, a zahvaljujući znanju i hrabrosti ronilaca, sprečena je ekološka katastrofa. I još mnogo toga beleži se u analima 93. ronilačke.

Njihovi podvizi sami po sebi su skriveni od javnosti, jer se odvijaju duboko u vodi...

Zadaci Rečne flotile izvršavanje zadataka iz sve tri misije Vojske Srbije: odbrana Republike Srbije od oružanog ugrožavanja spolja, učešće u izgradnji i očuvanju mira u regionu i svetu, kao i podrška civilnim vlastima u suprotstavljanju pretnjama bezbednosti

osposobljavanje i uvežbavanje komande i potčinjenih jedinica za izvršavanje namenskih zadataka

kontrola unutrašnjih plovnih puteva i obezbeđenje manevra jedinicama Kopnene vojske na i u zahvatu reka, kanala i jezera

traganje i spasavanje na rekama, kanalima i jezerima

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