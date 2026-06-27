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Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas molitveno obeležavaju dan posvećen Svetom proroku Jeliseju, jednom od velikih starozavetnih proroka, čiji je život bio ispunjen revnošću, čudesima i neugasivom verom u reč Gospodnju. Živeo je devet stotina godina pre Hrista, u vremenu kada su se glasovi proroka prenosili kao oganj kroz narod Izrailjev, opominjući i učeći putu pravde.

Kada je Gospod odlučio da uzme k Sebi prestarelog proroka Iliju, otkrio mu je da je za njegovog naslednika u proročkoj službi odredio Jeliseja, sina Safatova iz plemena Ruvimova, iz grada Avelmaula. Ilija mu tada saopštava volju Božiju, ogrće ga svojim ogrtačem i moli Boga da mu podari dvogubu proročku blagodat. Jelisej bez oklevanja ostavlja dom i rod, i kreće za Ilijom, prihvatajući teret i svetlost proročke službe.

Kada je Gospod uzneo Iliju na ognjenim kolima, Jelisej ostaje da nastavi delo svoga učitelja, ali sa još većom snagom i silom darovanom odozgo. Po čistoti i revnosti bio je ravan najvećim prorocima, a po čudesnoj sili koju je primio od Boga, mnoge je i prevazilazio. Razdvojio je vode Jordana, gorku vodu u Jerihonu učinio pitkom, umnožio ulje udovici, i vaskrsao sina Somanićanke, pokazujući da vera i poslušnost otvaraju put čudesima.

Njegova služba bila je ispunjena znamenjima: nahranio je mnoštvo sa malo hleba, iscelio vojvodu Nemana od gube, a neposlušnog slugu Gijezija kaznio zbog srebroljublja. Pred vojnim silama je pokazivao Božiju moć – jedne je oslepljivao, druge razgonio, a narodu otkrivao buduće događaje. U dubokoj starosti, nakon života ispunjenog služenjem i čudesima, upokojio se u miru.

Foto: Printscreen/Youtube

Na dan Svetog proroka Jeliseja vernici izgovaraju i tropar u njegovu čast, kao molitvu i spomen na njegov svetiteljski put i čudesa koja su ga pratila.

Molitva "Sveti prorok Jelisej, anđeo u telu, temelj proroka, drugi preteča dolaska Hristovog, Ilija slavni, koji je odozgo poslao Jeliseju blagodat da odgoni bolesti i čisti gubave. Zbog toga i onima koji ga poštuju, izliva isceljenje."

Verovanja i običaji

Narod veruje da je dan Svetog proroka Jeliseja dan kada se treba pomoliti za zdravlje i zatražiti isceljenje, posebno oni koji imaju problema sa vidom. U prošlosti su vernici odlazili u crkve i manastire, gde su simbolično noktima skidali malo maltera sa zidova, a zatim ga koristili da trljaju oči, verujući u isceliteljsku snagu ovog čina.

Običaj je i da se na ovaj dan jede kuvano proso, uz staru izreku: "Jelisije proso sije, ide Vida da obiđe."