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Sve više žena se tokom letnjih meseci odlučuje na koriščenje hormonskih pilula kako bi odložile menstruaciju. Ipak, ove tablete i nisu toliko bezazlene, posebno ako se uzimaju bez saglasnosti lekara.

Mnoge žene, ali i mlade devojke, posežu za tabletama za odlaganje menstruacije, nesvesne da to može da bude ozbiljan šok za organizam.

Jedna Tiktokerka iz Srbije apelovala je na devojke da ne koriste ove tablete, posebno ne bez konsultacije sa ginekologom.

Kontraindikacije

- Što se tiče tableta za odlaganje menstruacije, vrlo često ih u savetu sa lekarom oni i prepisuju, ali ja nemam ništa lepo i dobro da kažem za te tablete. Potpuno poremeti vaš hormonski status, potpuno poremeti vašu menstruaciju. Da ne pričam koliko ima kontraindikacija, jako mi je žao što morate da idete na more i dobićete tada, ali božija volja - ispričala je ona.

Naglasila je da te tablete nisu zdrave i da ne pomažu.

- Samo odmažu i prave probleme u našem organizmu - dodala je ova devojka.

Po prestanku korišćenja tableta, menstrualno krvarenje javlja se najčešće posle dva do tri dana, a moguće je da bude obilnije nego što je uobičajeno. Ginekolozi upozoravaju da je svako telo različito, kao i da hormoni nisu igračka.

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Odgovor na pitanje koliko ove tablete mogu biti štetne dao je nedavno specijalista ginekologije i akušerstva dr Radomir Aničić u jednom video-snimku na Tiktoku.

Poremećen menstrualni ciklus

- Pilule za odlaganje menstruacije su pilule koje su na bazi hormona. Žene ih često koriste u letnjem periodu da bi odložile menstruaciju zbog letovanja - naveo je dr Aničić.

Dodao je da to ne bi trebalo raditi više puta godišnje.

- Naravno, ovo ne bi trebalo da se radi više puta godišnje, zato što može izazvati hormonske promene. u organizmu svake žene, koje se mogu zatim pokazati kao neredovna menstrualna krvarenja ili poremećen menstrualni ciklus - napomenuo je dr Aničić.