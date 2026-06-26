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Leto nam je pred vratima, planovi za more uveliko u toku, a s obzirom da su aranžmani ove sezone još skuplji nego prethodne, svaki ušteđen dinar, bez obrzira koliki nam je budžet, znači. Cene avionskih karata takođe obaraju rekorde, letovi do komšiluka drže visoke cene, pa se sve veći broj naših građana odlučuje za više nego ekonomičnu i pametnu opciju – putovanje autobusom. Nema skrivenih troškova za putarine kao kad idete kolima, nema umora od celonoćnog držanja volana, a najbolje je što ne morate da razmišljate ni o veličini prtljaga. NovaBeogradska autobuska stanica (BAS) u Bloku 42 pruža vrhunski komfor već na samom startu. Stanica je čista, prostrana, ima besplatni Wi-Fi, a nema ni čekanja u redovima jer karte možete kupiti online klikom iz fotelje.

Posebna pogodnost su i brojni popusti za povlašćene kategorije putnika, npr. popusti za decu idu i do 50% (uz opciju besplatnog prevoza u krilu roditelja za najmlađe), dok studenti i penzioneri uglavnom ostvaruju između 10% i 20% popusta na redovnu cenu karte. Takođe,BAS kroz saradnju sa pokretom "Tri plus" potpuno oslobađa majke sa troje ili više dece plaćanja peronske karte i rezervacije na šalterima. Da biste ostvarili ove popuste, potrebno je da tokom online kupovine nasajtu BAS-a izaberete odgovarajući tip karte (studentska, penzionerska ili dečija), a prilikom ulaska u autobus obavezno priložite dokaz o povlastici, kao što su indeks, penzioni ček ili zdravstvena knjižica. Vaše je samo da se zavalite i smislite gde želite da se bućnete, a mi vam kao pomoć donosimo vodič za najjatraktivnije letnje destinacije ka kojima autobusi sa BAS-a kreću svakog dana.

Crnogorska trojka bez greške i Budva kao br. 1 Crna Gora je i ovog leta prva stanica za hiljade naših građana koji traže dobar provod ili odmor za dušu. Budva ostaje prestonica noćnog života gde žurke u Starom gradu traju do jutra, a klubovi na otvorenom nude provod “za sve pare”. Ovaj grad uspešno spaja opušten odmor na moru sa aktivnim odmorom, zbog čega je podjednako privlačan porodicama sa decom, mladima i parovima. Jedna od najvećih prednosti Budve je veliki izbor plaža, od gradske Slovenske plaže, preko slikovitog Mogrena, pa sve do plaža u okolnim mestima poput Bečića i Jaza, gotovo svako može da pronađe kutak koji odgovara njegovim željama, bilo da voli mirniji odmor ili življu atmosferu. Ipak, ono što najviše raduje putnike jesu svakodnevni i brojni polasci sa BAS stanice jer autobusi za Budvu voze tokom celog dana.

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Herceg Novi - grad sa dušom

Herceg Novi nudi potpuno drugačiju, opuštenu atmosferu sa prelepim vidikovcima na ulazu u Boku, istorijskim tvrđavama i čuvenim stepenicama koje vode do skrivenih trgova. Ovaj grad je idealan za one koji vole dugačke večernje šetnje pored mora duž pet kilometara dugog šetališta Pet Danica. Do ovog primorskog bisera možete stići veoma lako jer sa stanice u Bloku 42 imate odlične jutarnje termine ili udobne večernje vožnje. Možete prosto da prespavate ceo put i ujutru se odmah bacite u slano more.

Foto: Promo

Petrovac idealan za porodice

Za porodice i sve one koji žele beg od buke, borova šuma i crveni pesak Petrovca su nepogrešiv izbor za mirno letovanje. Gradić nudi savršeni balans između prirodnog hladova, čistih plaža i restorana sa pristupačnim cenama u kojima se služe sveži morski plodovi. Autobuske linije koje voze ka crnogorskom primorju redovno staju i u ovom mestu, pa svoju kartu možete rezervisati online bez ikakvog stresa i čekanja u redovima na šalterima. Ipak, kada je reč o letovanju na Jadranu, Crna Gora nije jedina destinacija koja privlači naše turiste. Mnogi putnici, pored Budve, Herceg Novog i Petrovca, sve češće biraju i Hrvatsku, koja godinama važi za jednu od najtraženijih mediteranskih destinacija zahvaljujući čistom moru, uređenim gradovima i bogatoj turističkoj ponudi.

Foto: Promo

Rovinj: Istarski raj za prave hedoniste Rovinj važi za jedno od najlepših mesta na celom Jadranu. Ovaj gradić na zapadu Istre osvaja turiste kućicama pastelnih boja koje izranjaju direktno iz morske vode. Uske kamene uličice kriju male umetničke galerije i kafiće sa pogledom na pučinu. To je mesto kao stvoreno za uživanje u vrhunskim vinima, šetnjama ispod crkve Svete Eufemije i romantičnim zalascima sunca.

Iako Rovinj drži reputaciju ekskluzivne destinacije, prevoz do njega je rešen na najjednostavniji način. Prema zvaničnom redu vožnjeBeogradske autobuske stanice, direktna linija za Rovinj polazi svake večeri u 20:00 časova, osim subotom. U ovaj istarski dragulj stižute rano ujutru u 05:10, što vam ostavlja ceo dan na raspolaganju za plažu i istraživanje.

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Rijeka: Spoj kulture, industrijskog šarma i skrivenih uvala Rijeka je grad sa posebnom, alternativnom energijom koji turisti često nepravedno zaobiđu. Kao najveća luka u Hrvatskoj, ona nudi sjajnu arhitekturu, čuveno šetalište Korzo i tvrđavu Trsat sa koje se pruža pogled na ceo Kvarnerski zaliv. Plaže u okolini grada su iznenađujuće čiste i nema onih nesnosnih gužvi gde ljudi leže jedni drugima „na glavi“. Cene u Rijeci su dosta umerenije u poređenju sa obližnjom Opatijom, pa ovde možete proći veoma povoljno.U saradnji sa prevoznicima, BAS nudi redovne linije ka ovom gradu. Ovo je odlična početna tačka ako planirate da nastavite putovanje ka prelepim ostrvima kao što su Krk ili Cres.

Foto: Promo

Split: Živa istorijska pozornica i srce Dalmacije Split je pravo kulturno i turističko središte Dalmacije koje živi punim plućima tokom celog leta. Glavni adut grada je čuvena Dioklecijanova palata, stara preko 1.700 godina. Unutar njenih zidina danas se nalaze moderni barovi, prodavnice i skriveni restorani. Splitska Riva je savršeno mesto za prvu jutarnju kafu i posmatranje brodova koji plove ka ostrvima.

Grad nudi i sjajne plaže, poput Bačvica gde možete videti lokalce kako igraju čuveni picigin u plićaku. Ako želite da osetite duh Dalmacije, autobusi saBAS stanice u Bloku 42 voze ka Splitu svakog dana osim nedeljom. Polasci su organizovani u večernjim terminima od 19:00 i 20:30 časova, što vam garantuje miran i odmoran dolazak na primorje.

Foto: Promo

Pametan izbor prevoza za bezbrižan odmor Letovanje služi da se mozak skroz opusti i odmori od svakodnevnog stresa. Kada prebacite brigu o vožnji i putevima na profesionalne vozače, vaš odmor bukvalno počinje onog trenutka kada kročite na stanicu. Udobna sedišta, klima i pogled na pejzaže koji se smenjuju kroz prozor učiniće da put prođe za tili čas. Sve informacije o slobodnim mestima, cenama i popustima možete brzo proveriti na internet stranici BAS-a. Obezbedite svoju kartu na vreme i krenite na more sa osmehom na licu! Srećan put!