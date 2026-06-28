Zbog njega objašnjavaju zašto se lubenica ne jede u junu: Kupio bostan pa se zaprepastio, ovo može i vama da se desi FOTO
Mnogi građani već u junu ne mogu da odole prvim lubenicama na tezgama i u marketima, ali rana kupovina ponekad može da donese veliko razočaranje. Upravo to dogodilo se jednom korisniku društvene mreže "X", čija je objava o zelenoj lubenici nasmejala internet i otvorila staru dilemu, da li je za lubenice ipak prerano?
- Kupio jutros lubenicu kad ona svetlija od moje budućnosti - napisao je korisnik uz fotografiju gotovo potpuno blede i nezrele lubenice koju je presekao po dolasku kući.
Objava je tada za kratko vreme prikupila veliki broj komentara, a korisnici nisu propustili priliku da se našale na račun nesrećne kupovine.
- Jesi lupkao pa zaključio koja je dobra? Bar da imaš svinje negde u blizini - našalio se jedan korisnik, dok je drugi dodao:
- Kao džinovski kivi, nekako bolesno izgleda.
Ipak, među duhovitim komentarima bilo je i onih koji smatraju da problem nije u prodavcu, već u tome što mnogi kupuju lubenice prerano.
Slatke tek u julu
- Lubenica traži sunce. Ne kupuje se lubenica pre jula - napisao je jedan korisnik.
Drugi su se složili da su najslađe lubenice tek sredinom leta.
- Lubenice se ne kupuju i ne jedu dok ne prođu jagode i trešnje, a bogami i kajsije. Ukratko, tek u drugoj polovini jula - glasio je jedan od komentara.
Pojedini su se prisetili i vremena kada su kupci mogli da provere šta kupuju.
- E, a nekad su davali da se izvadi čep iz lubenice pa da je probaš - napisao je jedan korisnik, dok je drugi podsetio na staro narodno verovanje:
- Na Svetog Iliju se lubenice probaju! Tako je govorila moja baba.
Nije izostala ni dobro poznata izreka:
- Lubenicu i ženi ne možeš izabrati.
Kako da izaberete slatku i zrelu lubenicu
Iako ne postoji metoda koja daje stopostotnu sigurnost, nekoliko znakova može pomoći da povećate šanse da kući odnesete zrelu i slatku lubenicu:
- Obratite pažnju na žutu fleku - mesto na kojem je lubenica ležala na zemlji trebalo bi da bude kremasto žute, a ne bele boje. To je znak da je dovoljno sazrevala na njivi.
- Pokucajte na koru - zrela lubenica daje dubok, šupalj zvuk, dok tup zvuk može ukazivati na to da nije dovoljno zrela.
- Birajte mat koru - previše sjajna kora često znači da plod još nije potpuno sazreo.
- Pogledajte peteljku - ako je suva, veća je verovatnoća da je lubenica prirodno sazrela. Zelena peteljka može biti znak da je ubrana prerano.
- Težina je važna - lubenica bi trebalo da bude teška u odnosu na svoju veličinu, jer to znači da sadrži mnogo soka.
Oblik neka bude pravilan - simetrične lubenice bez većih udubljenja ili oštećenja najčešće su ravnomerno sazrevale.