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Izuvati se pred vratima pre nego što uđete u stan ili kuću - obavezno ili ne? Za neke je to čak i primitivan običaj, ali evo šta nauka kaže o tome.

Dilemom su se bavili naučnici sa Univerziteta u Brajtonu u Velikoj Britaniji i njihovo objašnjenje može da promeni navike velikog broja ljudi.

Dilema se pojavila i kod bračnog para, Sofije i Peđe Trifunović, koji su, kao Amerikanka i Srbin, odrasli u drugačijim tradicijama. U njenoj kući na izuvanje pred vratima nije se ni pomišljalo, dok je u njegovom domu to bilo obavezno.

"Nosite cipele u kući - mnogo gadno?", "Želiš da mi njušiš stopala. Ne izuvam patike"

O ovom pitanju napravili su i video za društvene mreže jer je "postojala velika debata između njene i njegove porodice", kako je Sofija rekla za BBC:

Peđa je dodao: "Odrastao sam u porodici gde smo se izuvali (pred vratima). Mnogi ljudi su zgroženi: Kako možete da nosite cipele u kući?".

Upravo takav šok on je doživeo kada je prvi put posetio njene roditelje. Sofija mu je tada napomenula da ne mora da se izuva pred ulazom u kuću.

"Vi, ljudi, nosite cipele tamo gde spavate", rekao sam sebi i pomislio kako mi je to mnogo gadno", ispričao je.

Sofija koja danas nosi muževljevo prezime, nije krila zaprepašćenje kada je otkrila za običaj "izuvanje pred vratima", koji se primenjuje u u Srbiji. "Želiš da njušiš moja stopala u kući? Dozvoli mi da ostanem u patikama", tako sam se osećala", naglasila je.

Video sa Tiktoka gde Peđa nosi papuče, a Sofija patike u njihovom stanu pokrenuo je dosta komentara, pa javnost raspravlja šta je više higijenski.

Analizirali obuću u laboratoriju i evo šta je pronađeno na njoj

Ekipa BBC-ija je odgovor potražila kod naučnika u Brajtonu, koji su u mikrobiološkoj laboratoriji analizirali patike koje su nošene po ovom gradu.

Dr Sara Pit je brisom prešla preko gornjeg i donjeg dela obuće pa su uzorci ostavljeni da sec razvijaju u Petrijevoj posudi tokom noći.

Narednog dana uzorci su proučavani pod mikroskopom pa je na njima pronađeno mnoštvo bakterija.

Među njima je bila stafilokoka aureus odnosno zlatna stafilokoka, koja može da izazove stafilokokne infekcije.

"Ako se češate, a stafilokoka aureus dospe u ogrebotinu, možete da dobijete veliki gnojni čir", rekla je doktorka i napomenula da su tom riziku izloženi i zdravi ljudi dok su osobe sa oslabljenim imunim sistemom pod rizikom od uplaće pluća i infekcije krvotoka.

Na patikama je nađen i bliski rođak ove bakterije - stafilokoka epidermidis, koji prirodno živi na ljudskoj koži. Taj patogen može da izazove ozbiljne bolesti kod imunokompromitovanih osoba i često ga "pokupe" pacijenti tokom boravka u bolnici.

Druge studije pokazale su da su na cipelama pronađeni drugi patogeni, među kojima su fekalne bakterije kao što je Ešerihija koli.

"U čitavom svetu mogu se naći drugačije bakterije, biće tu gljivica i parazita“, dodala je dr Pit, predsednica Instituta za biomedicinsku nauku.

Njen savet je da se uvek izuavate kada uđete u kuću.