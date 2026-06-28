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Hiljade građana Srbije već letuju u Grčkoj, dok se mnogi tek spremaju da krenu na more sopstvenim automobilom. Upravo zbog toga svake godine ponovo postaje aktuelno jedno od najstrožih pravila grčke saobraćajne policije, za pojedine prekršaje, osim novčane kazne, vozačima mogu privremeno da budu oduzete registarske tablice, saobraćajna dozvola ili vozačka dozvola.

Na društvenim mrežama ovih dana pojavila se objava jedne Srpkinje Milice, koja je tokom letovanja u Nea Kalikratiji ostala bez vozačke dozvole nakon saobraćajnog prekršaja.

U Fejsbuk grupi "Grčka info" napisala je:

- Uzeli su mi tablice i vozačku dozvolu u Nea Kalikratiji. Međutim, vratili su mi tablice i platila sam kaznu od 30 evra, a za dozvolu mi kažu da moraju da mi je zadrže 10 dana. Da li možda znate kako da dođem do vozačke dozvole u roku od dan ili dva, jer mi odmor ističe u subotu? Da li neko ima slična iskustva?

U komentarima su joj drugi članovi grupe savetovali da pokuša da se obrati policiji i objasni situaciju.

- Po starom narodnom običaju, molite, najkulturnije moguće, da vam vrate dozvolu iz razloga što vam treba da napustite zemlju za dva dana. Pa i oni su razumni ljudi, isto kao i svi mi ostali... - glasio je jedan od komentara.

Srpkinji skinuli tablice i uzeli dozvolu zbog nepropisnog parkiranja u Grčkoj Foto: Printscreen/ Grčka info facebook

Zašto Grci oduzimaju tablice i vozačke dozvole?

Grčka je poznata po strogom kažnjavanju određenih saobraćajnih prekršaja. Kod nepropisnog parkiranja, posebno na mestima koja ometaju saobraćaj, pešačke prelaze, prilaze ili rezervisana mesta, policija ili komunalne službe mogu da izreknu novčanu kaznu, ali i da privremeno oduzmu registarske tablice ili vozačku dozvolu.

Mnogi srpski turisti svake godine ostanu iznenađeni upravo ovom merom, jer su navikli da se u Srbiji uglavnom izriče samo novčana kazna.

Šta uraditi ako vam oduzmu dokumenta?

Foto: Shutterstock

Ukoliko se nađete u sličnoj situaciji:

ostanite smireni i zatražite objašnjenje zbog čega je dokument oduzet i na koji rok;

platite izrečenu kaznu u predviđenom roku;

ako uskoro napuštate Grčku, ljubazno objasnite policiji da vam je vozilo potrebno za povratak u Srbiju i zamolite da

razmotre mogućnost ranijeg vraćanja dokumenta, ukoliko to propisi dozvoljavaju;

ne vozite bez važeće vozačke dozvole, jer time rizikujete dodatne i znatno ozbiljnije sankcije. Na šta posebno da obrate pažnju naši vozači?

Tokom letovanja u Grčkoj posebno je važno da: