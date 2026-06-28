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Fasada crkve u Balanovcu kod Knjaževcaponovo je oštećena, a tamošnji sveštenik Milan Milosavljević odlučio je da javno progovori o problemu sa kojim se susreće po ko zna koji put i možda uspe da "stane na put" nesavesnim meštanima.

Kako je naveo na svom Instagram profilu, ovo nije prvi put da je fasada crkve isprskana blatom. Iako ranije nije želeo da slučaj iznosi u javnost, ponavljanje istog problema nateralo ga je da se obrati meštanima.

- Prošle godine sam oprao fasadu i nisam hteo da objavljujem. Drugi put se dešava da je fasada na crkvi u Balanovcu isprskana blatom. Razumem žurbu, bilo blato, možda si se susreo sa nekim pa si morao u stranu, možda je bila kiša, a traktor nema kabinu, ali brate, pozovi. "Pope, desilo se, izvini, kako da popravimo, hoćeš da operem, da ti kupim farbu..." - napisao je sveštenik.

Milosavljević je dodao da nije tražio ništa osim iskrenosti i odgovornosti, kao i da se osoba koja je napravila štetu nije javila ni posle nekoliko meseci.

- Ne mora ni to, kaži: "Ja sam, ne mogu da ti nadoknadim, ali da znaš da se desilo". Verujem da i dalje prolazi tu. I pravimo se da se nije desilo. Druže, ja tebi javljam, oprao sam i prekrečio, ne sekiraj se" - poručio je sveštenik.

Pored oštećene fasade, sveštenik je ukazao i na još jedan problem sa kojim se crkva suočava. Kako tvrdi, crkveno dvorište često ostaje zatrpano smećem nakon okupljanja mladih.

"Redovno se dešava da je crkveno dvorište zatrpano smećem, flašama od piva, nekad polomljenim, pakovanjima od grickalica... Ovo radi omladina koja se uveče sakuplja. Ovde razumem da neko nema osećaj za crkvu i crkvenost, ali ne razumem da neko želi da svako veče dolazi i sedi u smeću koje sam pravi i koje se svaki dan gomila", naveo je Milosavljević.

Njegov apel izazvao je pažnju meštana, a sveštenik poručuje da problem nije samo u materijalnoj šteti, već u odnosu prema zajedničkom prostoru i mestu koje pripada svima.