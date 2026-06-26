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Ministar odbrane Bratislav Gašić, zajedno sa gradonačelnikom Kruševca Ivanom Manojlovićem i ćerkom nekadašnjeg gradonačelnika Kruševca Nevenom Spasić, otkrio je danas bistu Dragiju Nestoroviću i prisustvovao otvaranju Parka posvećenog ovom bivšem čelniku grada, u kruševačkom naselju Lazarica.

Obraćajući se građanima Kruševca, ministar Gašić istakao je da se dela značajnih ljudi mogu sagledati tek sa određene vremenske distance.

- Verujem da je mnogima od vas koji ste imali privilegiju da poznajete Dragija Nestorovića teško da poverujete da nas od njegovog iznenadnog odlaska deli gotovo čitava decenija. I to nije slučajno. Reč je o ličnosti koja je svojim obrazovanjem, pregalaštvom i gospodstvom svedočila viziji posvećenog i savremenog Kruševca. Mi, njegove kolege, prijatelji i saborci svesni smo da su mnoge konture razvoja našeg grada upravo nacrtane rukom Dragija Nestorovića. Znamo da njegove ideje i poduhvati u oblasti infrastrukture, ekonomskog razvoja, investicija, reforme lokalne samouprave i ekologije i danas žive svojim punim životom iako on, u čiju čast smo se danas ovde okupili, nije dočekao njihovo ostvarenje – rekao je ministar odbrane.

Prema njegovim rečima, najznačajniji spomenik na nekadašnjeg gradonačelnika Nestorovića jeste uspomena, sreća zbog zajedničkog vremena, rada i druženja, kao i tuga zbog gubitka i preranog odlaska te da se danas ispunjava dužnost da se budućim generacijama Kruševljana u amanet ostavi sećanje na čoveka čije su ideje modernizovale i ulepšale grad.

1/7 Vidi galeriju Ministar Gašić otkrio bistu Dragiju Nestoroviću u Kruševcu Foto: Darimir Banda/MC Odbrana

- Istina je da mi Kruševljani nismo bili uvek u dovoljnoj meri posvećeni negovanju sećanja na ljude koji su zadužili ovaj grad. Najbolji primer za to jeste činjenica da je čuvenom predsedniku naše tadašnje opštine Radomiru Mićiću Mičetu, čoveku za čijeg mandata je rešeno vodosnabdevanje sa jezera Ćelije, izgrađen gradski stadion i hala sportova, bista podignuta tek trideset godina nakon njegove smrti. Odlukom koja stoji iza povoda današnje svečanosti mi svedočimo da nam se takvi postupci više neće ponoviti i da ćemo od sada umeti da prepoznamo, da istaknemo i uzdignemo ličnosti čija su dela temelji Kruševca kakav danas poznajemo – naglasio je ministar Gašić.

On je istakao da se u susret Vidovdanu - prazniku Kruševca, u parku koji je bio ideja Dragija Nestorovića, otkriva i njegova bista, kako bi se odalo priznanje za znanje i rad kojim je ostavio trag vredan divljenja i poštovanja.

- Dragi prijatelju, bol zbog tvog odlaska nikada nije prestao kao što nikada nećemo prestati da se ponosimo što si bio jedan od nas - poštovani stručnjak, posvećeni gradonačelnik i istinski rodoljub. Neka ova bista i ova prelepa zelena oaza u našoj Lazarici za buduća vremena slavi tvoje ime i tvoja dela, na ponos tvoje porodice, dece i unučića - rekao je ministar Gašić.

Gradonačelnik Kruševca Manojlović rekao je da je park otvoren u znak sećanja na čoveka koji je iskreno brinuo o svom kraju ističući da dobre ideje i dela ostaju iza svakog čoveka i nadživljavaju vreme.

- Ovaj park podigli smo u čast čoveka koji je voleo svoj kraj, svoje sugrađane i pre svega decu. Neka se ovde svakoga dana čuje dečji smeh i neka svako novo prijateljstvo koje ovde nastane bude podsetnik da je Dragi Nestorović ostavio trag koji traje – istakao je Manojlović.