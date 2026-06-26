DTL PerSu ove sezone stavlja akcenat na široku ponudu proizvoda namenjenih uživanju na otvorenom i kvalitetnom provođenju slobodnog vremena. Bilo da planirate osveženje tokom vrelih dana, uređenje dvorišta ili aktivan odmor za celu porodicu, u DTL PerSu marketima možete pronaći sve što vam je potrebno.

Za letnje osveženje tu su bazeni različitih dimenzija, idealni za dečiju zabavu i rashlađivanje tokom toplih dana. Najmlađe očekuje bogat izbor dečijih kućica, automobila na daljinsko upravljanje i drugih proizvoda koji podstiču igru, kreativnost i boravak na otvorenom.

Ljubitelji aktivnog načina života mogu da biraju između različitih modela bicikala i električnih trotineta. Istovremeno, oni koji žele da svoje dvorište pretvore u pravu oazu za odmor mogu pronaći raznovrsne baštenske garniture i nameštaj za spoljne prostore, prilagođene različitim stilovima i potrebama.

Pored opreme za uživanje, DTL PerSu nudi i sve neophodno za održavanje i uređenje dvorišta. U ponudi se nalazi veliki izbor kosilica, trimera, kao i raznovrsnog ručnog i električnog alata koji olakšava svakodnevne poslove i doprinosi lepšem i funkcionalnijem spoljašnjem prostoru.

Posebna pogodnost je što se veliki deo asortimana može jednostavno naručiti putem sajta persu.rs i opcije „Poruči i pokupi – za 10 dana“, čime se proces kupovine maksimalno prilagođava savremenom tempu života.