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Koliko puta se pročitali dve potpuno različite tvrdnje o istoj temi i zapitali se: kojoj verovati? Kada je reč o nikotinu, njegovim karakteristikama i alternativnim proizvodima, ni punoletnim građanima Srbije nije lako da procene koje su informacije tačne. Novo istraživanje koje je predstavio JTI pokazuje da građani imaju veliko poverenje u sopstveno znanje o nikotinu. Čak osam od deset ispitanika smatra da zna dovoljno o ovoj temi, ali odgovori koje su dali otkrivaju da su pogrešna uverenja i dalje veoma prisutna. Anketa o javnom razumevanju nikotina, sprovedena među 9.000 odraslih ispitanika u devet evropskih zemalja, donosi zanimljive uvide o tome koliko građani poznaju ovu temu, kojim izvorima informisanja veruju, odakle ih najčešće dobijaju i na koji način to utiče na njihove stavove i odluke. Zablude o nikotinu i dalje široko rasprostranjene

Među ispitanicima iz devet evropskih zemalja, 78% kaže da dobro poznaje sve činjenice u vezi sa nikotinom, ali gotovo isti procenat (77%) smatra da je upravo on uzročnik bolesti povezanih sa pušenjem. Sličan obrazac beleži se i u Srbiji – 82% građana veruje da dobro poznaje ovu temu, dok 83% smatra da je nikotin odgovoran za bolesti povezane sa pušenjem. Naučni dokazi pokazuju drugačije. Nikotin nije uzročnik bolesti povezanih sa pušenjem, jer rizik nastaje usled dugotrajne izloženosti velikom broju štetnih hemikalija koje nastaju sagorevanjem duvana i nalaze se u duvanskom dimu. Upravo u tome leži jedan od ključnih nalaza istraživanja – naučne činjenice i dalje ne dopiru uvek do građana na jasan i razumljiv način. Istovremeno, čak 63% građana Srbije kaže da im nije lako da procene koje su informacije o nikotinu tačne, što ukazuje na to da veliki broj ljudi i dalje ima poteškoća da među brojnim informacijama prepozna one koje su zasnovane na naučnim činjenicama. To prirodno otvara i sledeće pitanje – odakle građani danas najčešće dolaze do informacija o nikotinu? Mediji su glavni izvor informisanja, ali najveće poverenje građani imaju u lekare

Jedan od najupečatljivijih uvida iz istraživanja jeste razlika u načinu informisanja i izvora kojima najviše veruju. U Srbiji punoletni građani odgovore o nikotinu najčešće pronalaze u medijima (41%), iako gotovo polovina njih (48%) navodi da ne veruje ovom izvoru. Sa druge strane, 89% ispitanika kaže da najveće poverenje ima u lekare i zdravstvene radnike, ali oni znatno ređe predstavljaju prvi izbor kada građani žele da se informišu o ovoj temi. Slična situacija zabeležena je i u ostalim zemljama obuhvaćenim istraživanjem – zdravstvenim radnicima veruje 88% ispitanika, ali samo 35% navodi da upravo od njih najčešće dobija saznanja o nikotinu. Ovakvi rezultati ukazuju na značaj dostupnih, jasnih i naučno zasnovanih činjenica, ali i na važnu ulogu zdravstvenih radnika u njihovom prenošenju građanima. Slične nedoumice prisutne su i kada je reč o alternativnim nikotinskim proizvodima.

Foto: Istraživanje predstavio Tom Hirons iz tima kompanije JTI u Ženevi

Građani su upoznati sa alternativnim nikotinskim proizvodima, ali i dalje imaju dileme u vezi sa njima