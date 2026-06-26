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Ministar odbrane Bratislav Gašić obišao je danas fabriku „LUSS textile“ d.o.o. u Kruševcu, gde je sa rukovodstvom kompanije razgovarao o tehnološkim mogućnostima i potencijalima za saradnju sa sistemom odbrane Republike Srbije.

Tokom obilaska, ministar Gašić upoznat je sa proizvodnim procesima i asortimanom kompanije, koja poseduje iskustvo u proizvodnji radno-zaštitne odeće, specijalne zaštitne opreme, taktičke opreme i vojno-policijskih uniformi.

Foto: Darimir Banda/MC Odbrana

Tom prilikom, ministar odbrane istakao je značaj ulaganja u domaću industriju i razvoja proizvodnih kapaciteta u Srbiji, naglasivši da su domaće kompanije važan oslonac u obezbeđivanju kvalitetne opreme i sredstava za potrebe sistema odbrane.

– Svaki novi proizvodni kapacitet, svaka investicija u savremenu tehnologiju i svaki novi obučeni radnik predstavljaju dodatnu snagu ne samo za našu privredu, već i za sistem odbrane. Naš cilj je da, kad god je to moguće, potrebe Vojske Srbije zadovoljavamo oslanjajući se na znanje, kvalitet i proizvodnju domaćih kompanija. Ministarstvo odbrane nastaviće da podržava razvoj domaćih kapaciteta i da sa odgovornim i pouzdanim partnerima gradi dugoročnu saradnju, jer je jačanje domaće industrije istovremeno i jačanje odbrambene sposobnosti Republike Srbije – rekao je ministar Gašić.

Foto: Darimir Banda/MC Odbrana

Obilasku fabrike prisustvovali su šef Kabineta ministra odbrane brigadni general Nikola Matović i pukovnik Nenad Šapić i potpukovnik Srđan Mirković iz Uprave za opštu logistiku Sektora za materijalne resurse.

Kompanija „LUSS textile“ jedna je od vodećih domaćih proizvođača tekstila i odeće, sa proizvodnim pogonima u više gradova Srbije i značajnim izvozom na inostrana tržišta.