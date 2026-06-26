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Ministar bez portfelja zadužen da prati stanje, predlaže mere i učestvuje u koordinaciji aktivnosti u oblasti odnosa Republike Srbije sa dijasporom Đorđe Milićević, svečano je otvorio kulturno-obrazovni kamp “Mladi čuvari tradicije” u Kruševcu za decu i mlade iz regiona i dijaspore. Svečanom otvaranju kampa je prisustvovao i gradonačelnik Kruševca Ivan Manojlović, predsednica Skupštine grada Dragana Barišić, kao i zamenik predsednice Skupštine grada Siniša Maksimović.

Ministar Đorđe Milićević je naglasio da kamp ima poseban značaj zato što se održava u Kruševcu, gradu koji je neraskidivo vezan za Vidovdan i za jedan od najvažnijih delova srpske istorije.

Ministar Milićević otvorio kamp “Mladi čuvari tradicije” u Kruševcu Foto: Marija Blagojević

Ministar Đorđe Milićević je takođe istakao značaj grada kao važno mesto gde se osećaju istorija, tradicija, zaveštanje kneza Lazara i vrednosti koje su oblikovale naš narod i dodao da je zato važno što su naša deca iz dijaspore i regiona u Kruševcu, u danima kada grad obeležava Vidovdan.

Kroz kulturno-obrazovni kamp “Mladi čuvari tradicije” deca i mladi će imati priliku da uče o istoriji, jeziku, običajima, pesmi i igri, rekao je ministar Milićević i dodao da tradicija nije nešto što pripada samo prošlosti, već nešto što se živi, čuva i prenosi dalje.

Održavanje kampova predstavljaju mesta gde se grade i jačaju prijateljstva i čuva nacionalni identitet, rekao je ministar Milićević i dodao da kroz odlično osmišljene programe i sadržaje deca i mladi razvijaju vrednosti zajedništva i međusobnom poverenja.

Ministar Đorđe Milićević je istakao da defile kulturno-umetničkih društava ima posebnu simboliku i dodao da kada mladi iz različitih zemalja prođu Kruševcem u narodnim nošnjama, kroz pesmu, igru i zajedništvo, najbolje pokazuju da srpski identitet živi i van granica Srbije.

Vidovdan nas podseća ko smo, odakle dolazimo i šta smo dužni da sačuvamo, rekao je ministar Milićević i dodao da su naši mladi sunarodnici koji žive izvan matice najlepši dokaz da tradicija nije samo nasleđe prošlosti, već i zalog naše budućnosti.

Realizacijom ovog programa uspeli smo da spojimo obrazovanje, istoriju, kulturu i druženje, rekao je ministar Milićević i dodao da veruje da će deca sa sobom poneti najlepše uspomene iz Kruševca.

Kurir.rs

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