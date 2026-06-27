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Egipat se ne pamti samo po piramidama i drevnim hramovima, već i po posebnoj atmosferi koju stvaraju pustinjski pejzaži, miris začina, živopisni bazari i obala Crvenog mora. Hurgada je danas jedno od najpoznatijih letovališta u regionu, ali je istovremeno zadržala autentičan spoj orijentalne tradicije i savremenog odmora.

U novijem delu grada, uz moderno šetalište Memša, nalazi se Serry Beach Resort 5★, hotel otvoren 2023. godine, čija arhitektura i enterijeri crpe inspiraciju iz tradicionalnog egipatskog nasleđa. Kombinacija prirodnih materijala, toplih tonova i pažljivo osmišljenih prostora stvara ambijent koji se razlikuje od klasičnih hotelskih kompleksa i pruža osećaj mira, privatnosti i udobnosti.

Foto: Promo

Hotel se nalazi na oko 5 kilometara od aerodroma i oko 7 kilometara od centra Hurgade, što ga čini odličnim izborom za goste koji žele da budu nadomak gradskih sadržaja, a istovremeno uživaju u odmoru uz more. Kompleks raspolaže sa 453 smeštajne jedinice, pažljivo osmišljene tako da pružaju osećaj prostranosti i privatnosti. U ponudi su moderne deluxe sobe, prostrani chaleti i različite kategorije suite apartmana, uključujući jedinice sa privatnim terasama, đakuzijem ili bazenom. Svi apartmani gostima nude i dodatne pogodnosti poput usluge privatnog batlera i pristupa Suites Executive Lounge prostoru.

Foto: Promo

Sve smeštajne jedinice opremljene su klima-uređajem, SAT LCD televizorom, Wi-Fi internetom, sefom, mini-barom, ketlerom za pripremu toplih napitaka, fenom za kosu i balkonom ili terasom. Na zahtev gostiju dostupan je i izbor jastuka za dodatnu udobnost tokom boravka.

Posebnu vrednost hotelu daje privatna plaža duga oko 400 metara sa postepenim ulaskom u more. Prostranost plaže i lagan ulazak u vodu omogućavaju prijatan boravak kako porodicama sa decom, tako i gostima koji žele opuštanje uz more tokom celog dana. Ležaljke i suncobrani dostupni su bez doplate.

Foto: Promo

Usluga u hotelu organizovana je na bazi All Inclusive koncepta i obuhvata doručak, ručak i večeru po principu samoposluživanja, užine tokom dana, kao i lokalna alkoholna i bezalkoholna pića. Gastronomska ponuda jedan je od najzanimljivijih segmenata resorta. Glavni restoran Sofra poseduje šest stanica za pripremu hrane uživo i poseban deo namenjen najmlađim gostima. Gostima su na raspolaganju i Fanaa Food Hall, Dar Mezza Lounge, Keif Fusion Gastro Bar i Nur Beach Club, dok je restoran Sokar Seafood dostupan uz doplatu.

Foto: Promo

Za najmlađe goste obezbeđeni su dečiji bazen i animacioni tim, dok dodatne sadržaje poput aqua parka, kids kluba i igrališta mogu koristiti u susednom hotelu Sindbad, koji se nalazi preko puta resorta. Gostima su na raspolaganju veliki centralni bazen površine oko 1.275 m², dečiji bazen, dnevne i večernje animacije, teretana i Wi-Fi internet. Ljubitelji aktivnog odmora mogu uživati u tenisu, fudbalu, odbojci i sportovima na vodi.

Foto: Promo

Zahvaljujući jedinstvenom spoju savremenog komfora, orijentalnog karaktera, prostrane plaže i odlične lokacije uz šetalište Memša, Serry Beach Resort 5★ predstavlja jedan od najzanimljivijih novih hotela u Hurgadi. Namenjen je putnicima koji žele više od klasičnog odmora uz more – autentičnu atmosferu, pažljivo oblikovan ambijent i iskustvo koje se pamti dugo nakon povratka kući. U ponudi turističke agencije 1 A Travel nalaze se avionski aranžmani za Tursku, Egipat, Siciliju, Sardiniju i Tunis, koji obuhvataju povratnu avio-kartu, organizovane transfere od aerodroma do hotela i nazad, smeštaj sa uslugom prema izabranom hotelu, kao i asistenciju predstavnika na destinaciji, u zavisnosti od konkretne destinacije.

Foto: Promo

Kompletnu ponudu hotela i termina putovanja možete pogledati na zvaničnom sajtu agencije 1 A Travel , dok klijenti koji žele online rezervaciju uz dodatni popust mogu koristiti platformu 1 A Travel Green.