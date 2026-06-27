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Deonica Moravskog koridora od Preljine do Adrana duga 29 kilometara jutros je zvanično puštena u saobraćaj, a putarina je do 1. jula besplatna. Otvaranje ove deonice pravi je spas za vozače jer im je put skraćen i bezbedniji.

- Odlučili smo da odmah prođemo ovom novon deonicom, i reakcije su sjajne. Dosta vozila već je i kod Čačka i kod Adrana čekalo da se uključi. Put je širok, kvalitetan, brže se stigne. Prava je uživancija voziti, zaobilazi se stari za put za Kraljevo, ma prava fantazija - kazao je za RINU vozač Dragan Nikolić.

Foto: RINA

Puštanjem u saobraćaj nove trase dodatno se skraćuje vreme putovanja između Beograda i Kraljeva, pa će se od glavnog grada do centra Raškog okruga stizati za oko sat i 15 minuta.

Foto: RINA

Po završetku kompletne izgradnje, Moravski koridor biće dug više od 112 kilometara i povezivaće Pojate i Preljinu, čime će biti omogućeni brži protok saobraćaja, efikasniji transport robe, kao i bolji uslovi za razvoj privrede, turizma i lokalnih zajednica kroz koje prolazi.