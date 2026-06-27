Slušaj vest

Postoje leta koja pamtimo po mestima. Ona koja pamtimo po ljudima. I ona retka, posebna leta koja imaju svoj zvuk, svoju boju i energiju kojoj se stalno vraćamo.

Upravo takvu priču donosi nova IQOS ILUMA i REMIX limitirana serija – kolekcija inspirisana svetlošću, pokretom i ritmom leta.

Foto: Direct Media/WARP

Vrhunska iskustva za sezonu pred nama Ako postoji jedna stvar koja ovog leta spaja dizajn, muziku i nezaboravne trenutke, onda je to ova nova serija. Inspirisana energijom festivala, svetlošću letnjih noći i ljudima koji ne čekaju da se nešto dogodi već sami stvaraju uspomene, REMIX otvara vrata sezoni punoj ekskluzivnih iskustava, žurki i nagrada – uključujući i odlazak na čuveni Zamna festival u Madridu. Dizajnirana za punoletne korisnike nikotinakoji vole da svaki trenutak oboje sopstvenim stilom, REMIX unosi novu dimenziju u sezonu koja je pred nama. Već na prvi pogled jasno je da ovo nije samo još jedna limitirana serija. Prelivajući tonovi plave, zelene i zlatne boje stvaraju utisak neprekidnog kretanja, poput svetlosti koja se lomi na morskoj površini ili reflektora koji prate omiljenu numeru u kasnim letnjim satima. Svaki detalj dizajniran je da prati dinamiku dana i noći, menjajući karakter u zavisnosti od ugla svetlosti i trenutka.

Dostupna u tri varijante – IQOS ILUMA i PRIME, IQOS ILUMA i i IQOS ILUMA i ONE – nova REMIX kolekcija donosi upečatljiv spoj savremenog dizajna i sofisticiranog izraza.

1/20 Vidi galeriju nova IQOS ILUMA i REMIX limitirana serija Foto: Direct Media/WARP

Kultna Ljubav žurka

Ali REMIX nije samo ono što vidiš. Njegova najveća vrednost krije se u iskustvima koja otvara. Tokom cele letnje sezone, punoletni korisnici imaće priliku da učestvuju u brojnim aktivacijama i osvajaju ulaznice za najzanimljivije žurke, festivale i događaje koji će obeležiti leto.

Jer leto nije samo godišnje doba. To je osećaj. To su spontani planovi koji postaju najbolja sećanja. Muzika koja traje do jutra. Društvo koje pretvara običan izlazak u priču za prepričavanje. Trenuci kada svetlost, ritam i energija postaju jedno. Upravo zato REMIX gradi svet u kojem dizajn ne postoji sam za sebe, već postaje ulaznica za nova iskustva. Prva stanica tog putovanja bila je kultna Ljubav žurka, gde je nova kolekcija premijerno predstavljena punoletnoj publici u okruženju koje savršeno oslikava njen karakter – autentično, urbano, energično i potpuno u znaku muzike. Posetioci su imali priliku da osete atmosferu REMIX sveta iz prve ruke i postanu deo zajednice koja leto doživljava kao prostor za nova iskustva.

Najbolje tek dolazi

Kao vrhunac REMIX kampanje, punoletni korisnici nikotinskih proizvoda mogu da konkurišu za najvredniju nagradu – odlazak na čuveni Zamna festival u Madridu. Jedan od najuzbudljivijih muzičkih događaja u Evropi postaće završni akord leta koje će mnogi pamtiti. Od gradskih terasa i festivalskih bina do nezaboravnih putovanja, REMIX je osmišljen da prati svaki trenutak sezone i pretvori ga u iskustvo vredno pamćenja. Jer neke stvari nisu samo trend. One postaju ritam leta. Za više informacija o REMIX aktivacijama, nagradama i letnjim iskustvima, punoletni korisnici mogu da prate komunikaciju na IQOS kanalima.