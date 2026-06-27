Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Novootvorenom deonicom Moravskog koridora, od petlje Adrani do petlje Preljina, danas je od puštanja u saobraćaj u 9 časova do 16 časova prošlo ukupno 7.960 vozila, saopštili su "Putevi Srbije".

Kako je navedeno, preko naplatne stanice Preljina prošlo je 3.619 vozila, dok je na naplatnoj stanici Adrani evidentirano 4.341 vozilo.

Foto: RINA

Deonica Moravskog koridora od Preljine do Adrana duga je 29 kilometara i zvanično je puštena u saobraćaj danas. Putarina za ovu deonicu biće besplatna do 1. jula.

Otvaranjem nove trase dodatno je skraćeno vreme putovanja između Beograda i Kraljeva, a vozači sada mogu da koriste moderniju i bezbedniju saobraćajnicu koja zaobilazi postojeći putni pravac ka Kraljevu.

Po završetku radova, Moravski koridor će biti dug više od 112 kilometara i povezivaće Pojate i Preljinu.