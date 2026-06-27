Društvo
Teretnjaci na izlazu iz Srbije čekaju sat vremena na Batrovcima: Oglasio se AMSS
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Teretna vozila čekaju sat vremena na izlazu iz zemlje na graničnom prelazu Batrovci, saopštio je danas Auto-moto savez Srbije (AMSS).
Prema informacijama Uprave granične policije od 17.15 časova, za putnička vozila zadržavanja ima na Gradini na izlazu iz SRbije u trajanju od 40 minuta.
Prema poslednjim informacijama dobijenim od JP "Putevi Srbije", na naplatnim stanicama na autoputevima nema zadržavanja.
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