Slušaj vest

Zdravstveni centar Bor se oglasio posle smrti osmogodišnjeg dečaka.

"Dana 27. juna 2026. godine, u 00.20 časova, na Odeljenje pedijatrije primljeno je dete uzrasta 8 godina i 4 meseca u konvulzivnom napadu", kaže se u saopštenju ZC Bor i dodaje se:

"Po prijemu je odmah započeto intenzivno lečenje u skladu sa pravilima medicinske struke. Nakon sprovedene hitne terapije, konvulzivni napad je prekinut, a dete je bilo stabilnih vitalnih parametara, uz registrovanu telesnu temperaturu do 38,3°C.

U 02.20 časova došlo je do iznenadnog srčanog zastoja. Dežurni lekari i kompletan medicinski tim bez odlaganja su započeli mere reanimacije i primenili sve raspoložive dijagnostičke i terapijske postupke u skladu sa važećim stručnim smernicama. Tokom više od sat i po vremena vođena je neprekidna i intenzivna borba za život deteta, uz maksimalno zalaganje i angažovanje svih zdravstvenih radnika koji su učestvovali u njegovom zbrinjavanju. Uprkos svim preduzetim merama, uloženim naporima i primenjenim postupcima intenzivnog lečenja, reanimacija, nažalost, nije dala rezultat, te je smrtni ishod konstatovan u 03.53 časa.

O događaju je odmah obavešten nadležni javni tužilac, koji je naložio sudskomedicinsku obdukciju radi utvrđivanja tačnog uzroka smrti.

Istovremeno je o slučaju obaveštena i nadležna zdravstvena inspekcija, a direktor zdravstvene ustanove naložio je sprovođenje unutrašnje stručne kontrole, u skladu sa zakonskim propisima i važećim procedurama.

Ministarstvo zdravlja uputilo je inspekciju koja će u našoj ustanovi sprovesti hitan inspekcijski nadzor.