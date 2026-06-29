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Vožnja turističkim vozićem kroz Leptokariju postala je jedna od omiljenih letnjih atrakcija za brojne turiste koji odmor provode u ovom grčkom letovalištu. Svake večeri ulicama grada prolaze tri osvetljena vozića – beli, plavi i crveni – a prolaznici ih pozdravljaju mašući putnicima, što stvara posebnu atmosferu.

Vožnja traje oko 20 minuta, a polazak je iz gradskog parka. Trasa vodi glavnom gradskom ulicom, a zatim pored obale, gde se sa jedne strane pruža pogled na more, a sa druge nižu restorani, kafići i hoteli. Dodatni ugođaj upotpunjuje muzika devedesetih godina.

Turistički vozići saobraćaju svakog dana od 18.30 do 22 sata, u više tura. Svaki ima lokomotivu i četiri vagona, a može da primi oko 50 putnika.

- Lepo su Grci to osmislili. Pravi turistički biznis, jedan voz na jednom putovanju preveze oko pedesetak putnika. Verujem da se svakog leta više hiljada turista provoza i uživa. Vozovi saobraćaju svakog dana od 18 i 30 do 22 sata. Više tura, više putnika, pa i veća zarada - kaže penzioner Branko iz Niša, koji sa suprugom letuje u Leptokariji.

Karta za odrasle košta tri evra, dok deca plaćaju dva i po evra. Najmlađi ovu atrakciju često ne žele da propuste samo jednom, pa vožnju ponavljaju sa roditeljima, bakama i dekama, zbog čega su vozići gotovo uvek puni.