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Veoma teška i napeta noć je iza stanovnika Guče, posebno onih meštana koji žive u Ulici Prvomajskoj nakon što je došlo do akcidenta i curenja amonijaka u jednoj hladnjači koja se tu nalazi. Meštani opisuju kako je sve to izgledalo.

- Žena me budi oko 1 sat posle ponići, prozori su nam ostali otvoreni i poočeo je da se širi jak i opor miris. Kad me je probudila odamh sam osetio da je amonijak. Rekao sam joj da uzme dete i odmah smo izašli napolje. Međutim, stigli smo do kapije i to je bio kraj. Više nije moglo da se diše, niti sam mogao oči da držim otvorene. Vratili smo se, sišli u podrum i onda je došao moj otac. Utrčalio smo u kola i otišli - rekao je za RINU meštanin Žarko Paunović.

Foto: RINA

Njegova ćerkica je u ovom akcidnetu lakše povređena, zadržana je na posmatranju u Opštoj bolnici u Čačku.

- Rekli su da ostane bar jedan dan, da bi se sve detaljno ispratilo - dodaje Žarko.

Foto: RINA

Njegov otac Milenko kaže da su mu ljudi preneli kako je to sve izgledalo u 1 sat posle ponoći.

- Rekli su mi da je baš jako puklo, a da se onda pojavio oblak gasa u pravcu kuća koje se nalazi ublizini, a u jednoj od njih živi i moj sin sa porodicom. Čim su me pozvali odmah sam došao. Izašao sam iz kola par metara do kapije samo, i morao sam da se vratim u auto jer nije moglo da se diše. Srećom, imao sam zaštitnu masku i ušao sam u podrum, pomogao im i svi smo utrčali u auto i otišli u selo - kaže Milenko.

Milija Milenković predsednik opštine Lučani izjavio je da kad su oko sat vremena posle ponoći došli na lice mesta, vatrogasne ekipe su već bile tu, kao i ekipe Hitne pomoći.

- Kada smo prišli, videli smo da je sigurnosni ventil izbio. Verovatno je došlo do velikog pritiska unutar sistema i taj ventil je bukvalno sprečio veću nezgodu. Ekipe su uspele da vrate ventil i saniraju kvar, ali su ostale da dežuraju na terenu - rekao je Milenković.

00:52 Akcident u Guči curenje amonijaka Izvor: RINA

Sedam osoba se javilo u Dom zdravlja u Guči, od toga su četiri osobe prebačene u bolnicu u Čačku radi daljih ispitivanja. Niko nije životno ugrožen.

Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da su po prijavi curenja amonijaka u Guči na lice mesta odmah upućeni pripadnici Sektora za vanredne situacije koji su, u saradnji sa drugim nadležnim službama, preduzeli sve neophodne mere radi zaštite građana i stavljanja situacije pod kontrolu.

- Sedam lica je evakuisano, od kojih su četiri prevezena u čačansku bolnicu. Pretakanje amonijaka je uspešno izvršeno, a intervencija vatrogasaca-spasilaca završena je u 6.55 časova - dodaje se u saopštzenju.