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Sveti Tihon Amatunski Čudotvorac je hrišćanski svetitelj i asketa, rođen u Amatuntu na Kipru, gde je apostolskom revnošću prevodio ljude u hrišćansku veru. Otac mu je bio pekar. Kad god bi ga ostavio samog u radnji, on je hleb razdavao siromasima, a osim po velikodušnosti, bio je poznat i po čudima koje je izvodio, od kojih se dva i danas pamte.

Prvo čudo ostvario je dok je još kao dečak živeo sa svojim roditeljima. Otac mu je bio pekar i kad god bi ga ostavio u prodavnici samog on je siromašnima delio hleb besplatno. Kad je saznao, otac se naljutio na njega, a Tihon mu je rekao da je te hlebove samo dao kao zajam Bogu i da će mu biti vraćeno stostruko… Otac se uverio u to onog trenutka kad je, do tada prazan ambar, zatekao prepun čistom pšenicom.

Drugo čudo se desilo kada je pokupio suve loze koje su bacili radnici u jednom vinogradu i posadio ih u svojoj bašti. Onda se pomolio Bogu da njegovom vinogradu podari darove: prvo, da se suve loze prime, puste koren i porastu; drugo, da njegov vinograd izobiluje rodom; treće, da grožđe bude slatko i korisno po zdravlje; četvrto, da grožđe u njegovom vinogradu sazreva ranije nego u drugim vinogradima. Već sutradan je video da su njegove molitve uslišene jer su se suve loze primile. Kad su počele da rastu iste godine su donele obilan rod.

Foto: Printscreen/Youtube

Sveti Tihon umro je oko 425. godine, Srpska pravoslavna crkva (SPC) proslavlja ga 29. juna, a vernici danas molitve za zdravlje upućuju svecu sledećim rečima:

Molitva Svetom Tihonu: "Kao pustinjski žitelj i u telu Anđeo i čudotvorac, pokazao si se bogonosni oče naš Tihone. Postom, bdenjem i molitvama, nebeske darove si primio, isceljujući bolesti onih koji ti sa verom dolaze. Slava Onome koji ti je dao snagu, koji te je proslavio i koji kroz tebe daruje svima isceljenje."