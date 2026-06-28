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Curenje amonijaka koje se dogodilo u Guči, kada je iz hladnjače u Prvomajskoj ulici iscurila ova hemijska supstanca, izazvalo je opštu paniku među građanima, naročito nakon što su dobili SMS poruke sa hitnim upozorenjem. Jedan od svedoka sinoćne drame u kojoj je povređeno više lica otkrio je sve detalje.

Brza reakcija nadležnih službi sprečila je katastrofu, a gospodin Miroslav, koji živi u blizini mesta, sinoć bio budan kada se, prema njegovim rečima, začulo šištanje, kao da je pukla cev. Kako je rekao, izašao je na ulicu da vidi po čemu se radi i video gust beli oblak dima iznad fabrike.

Osetio je da mu je loše zbog amonijaka, stoga se vratio u kuću, pokupio ukućane, pozvao komšije i svi su se sklonili iz ulice i otišli do obližnje benzinske pumpe koja se nalazi na uzvišenju gde vazduh nije bio zagađen.

Izlivanje amonijaka se desilo oko 1 ujutru, a oni su na pumpi bili nekoliko sati. Oko 3.30 časova ujutru su se, kako tvrdi, vratili svojim kućama. Razlog povratka navodno je bila činjenica da je jedan komšija u žurbi zaboravio svog psa, pa su se zbog ljubimca i vratili. Pas je, kako prenose mediji, pronađen živ i zdrav.

1/5 Vidi galeriju Curenje amonijaka u Guči Foto: RINA

Prema njegovim rečima, povređeni su radnici u firmi gde je došlo do incidenta.

Milosav je scenu opisao "kao da je eksplodirala bomba na Bliskom istoku". Istakao je da i dalje oseća nelagodu zbog izloženosti amonijakom, a kako je rekao našoj ekipi, ima poteškoće sa disanjem.

Jedina stvar koja može da pomogne u toj situaciji je da se natopi peškir i stavi preko usta.

Kada je u pitanju sama fabrika, Milosav je ispričao da je ona dugo bila zatvorena, a da je prošle godine ušla u vlasništvo čoveka nepoznatog meštanima. Fabrika je vraćena u pogon pre 10 dana, a pre pet dana je napunjena amonijakom.

On se, kako se prenosi, prisetio da je i 2008. godine došlo do sličnog incidenta, ali on je bio daleko manjih razmera nego ovaj od sinoć.

Meštani Guče o paklenoj noći: "To je bio kraj – više nije moglo da se diše"

- Žena me budi oko 1 sat posle ponići, prozori su nam ostali otvoreni i poočeo je da se širi jak i opor miris. Kad me je probudila odamh sam osetio da je amonijak. Rekao sam joj da uzme dete i odmah smo izašli napolje. Međutim, stigli smo do kapije i to je bio kraj. Više nije moglo da se diše, niti sam mogao oči da držim otvorene. Vratili smo se, sišli u podrum i onda je došao moj otac. Utrčalio smo u kola i otišli - rekao je za RINU meštanin Žarko Paunović.

1/4 Vidi galeriju Meštani o drami u Guči Foto: RINA

Njegova ćerkica je u ovom akcidnetu lakše povređena, zadržana je na posmatranju u Opštoj bolnici u Čačku.

- Rekli su da ostane bar jedan dan, da bi se sve detaljno ispratilo - dodaje Žarko.

Njegov otac Milenko kaže da su mu ljudi preneli kako je to sve izgledalo u 1 sat posle ponoći.

- Rekli su mi da je baš jako puklo, a da se onda pojavio oblak gasa u pravcu kuća koje se nalazi ublizini, a u jednoj od njih živi i moj sin sa porodicom. Čim su me pozvali odmah sam došao. Izašao sam iz kola par metara do kapije samo, i morao sam da se vratim u auto jer nije moglo da se diše. Srećom, imao sam zaštitnu masku i ušao sam u podrum, pomogao im i svi smo utrčali u auto i otišli u selo - kaže Milenko.

Akcident u Guči curenje amonijaka: