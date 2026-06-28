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Narodno verovanje za Vidovdan kaže da bi danas trebalo obratiti posebnu pažnju na vremenske prilike, jer se veruje da one mogu nagovestiti kakva će biti godina pred nama.

Prema starim običajima, ukoliko se na nebu pojave olujni oblaci, potrebno ih je "prekrstiti", odnosno prekrstiti se i napraviti znak krsta prema oblacima. Verovalo se da će se na taj način zaštititi usevi od nevremena i obezbediti dobar rod tokom godine.

S druge strane, ako je Vidovdan sunčan i vedar, kao što je to danas slučaj, običaj nalaže da se novac iznese napolje i ostavi da se kratko provetri na vazduhu.

Šta donosi ovo verovanje?

Prema narodnom verovanju, ovaj simbolični čin donosi blagostanje, finansijski napredak i berićet u domu, pa će ostatak godine biti uspešan i unosan.

Ova verovanja deo su bogate narodne tradicije koja se vekovima prenosi s kolena na koleno. Iako nemaju verski karakter, mnogi ih i danas poštuju kao deo običaja vezanih za jedan od najznačajnijih praznika u srpskoj tradiciji.