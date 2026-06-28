Ekološki inspektori i stručnjaci iz "Batuta" na nogama zbog curenja amonijaka u Guči: Oglasili se nadležni o trenutnoj situaciji
Povodom noćašnjeg akcidenta i curenja amonijaka u hladnjači u Guči, nadležne službe su odmah reagovale i preduzele sve neophodne mere, saopšteno je nadležnih organa.
Kako se navodi, o ovom događaju bez odlaganja su obavešteni republički ekološki inspektori, kao i Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut".
Kvar na postrojenju tokom noći je uspešno saniran, a curenje amonijaka je u potpunosti zaustavljeno.
– Nadležne stručne ekipe nalaze se na terenu i sprovode sve propisane procedure radi utvrđivanja trenutnog stanja i procene eventualnih rizika. Po završetku svih merenja i analiza, javnost će biti blagovremeno obaveštena o zvaničnim rezultatima i eventualnim preporukama nadležnih institucija – navodi se u saopštenju.
Nadležni apeluju na građane da ostanu mirni i da informacije prate isključivo putem zvaničnih saopštenja nadležnih organa.
Sve službe nastavljaju da prate situaciju i preduzimaju mere u skladu sa svojim nadležnostima, a o svim novim činjenicama javnost će biti pravovremeno obaveštena.
Kurir.rs/RINA