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Povodom noćašnjeg akcidenta i curenja amonijaka u hladnjači u Guči, nadležne službe su odmah reagovale i preduzele sve neophodne mere, saopšteno je nadležnih organa.

Kako se navodi, o ovom događaju bez odlaganja su obavešteni republički ekološki inspektori, kao i Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut".

Kvar na postrojenju tokom noći je uspešno saniran, a curenje amonijaka je u potpunosti zaustavljeno.

– Nadležne stručne ekipe nalaze se na terenu i sprovode sve propisane procedure radi utvrđivanja trenutnog stanja i procene eventualnih rizika. Po završetku svih merenja i analiza, javnost će biti blagovremeno obaveštena o zvaničnim rezultatima i eventualnim preporukama nadležnih institucija – navodi se u saopštenju.

1/5 Vidi galeriju Curenje amonijaka u Guči Foto: RINA

Nadležni apeluju na građane da ostanu mirni i da informacije prate isključivo putem zvaničnih saopštenja nadležnih organa.

Sve službe nastavljaju da prate situaciju i preduzimaju mere u skladu sa svojim nadležnostima, a o svim novim činjenicama javnost će biti pravovremeno obaveštena.