Slušaj vest

Samo nekoliko minuta visoke letnje žege je dovoljno da se automobil na suncu pretvori u pećnicu u kojoj temperatura skače na 80 Celzijusovih stepeni. Zbog toga se deca i životinje ne smeju ostavljati u vozilu niti na sekund.

Takođe, naučnici sa Univerziteta u Vupertalu otkrili su da opasnost od saobraćajnih nesreća raste za čak 33 procenta čim unutrašnjost vozila dostigne 37 Celzijusovih stepeni, jer vozači zbog prevelike vrućine postaju agresivni ili pak izrazito usporeni. Današnji, ali i dani i nedelje koji predstoje značiće značajno uvećanu opasnost u saobraćaju, pa apelujemo na maksimalan oprez.

Saveti za vožnju tokom ekstremnih vrućina

Foto: Shutterstock/Ilustracija

S ovim savetima ništa neće poći po zlu:

Provetravanje: Pre kretanja otvorite jednom sva vrata i prozore te, ako ga imate, krovni otvor. Tako najgora vrućina može izaći.

Uključite klima-uređaj: Nakon pokretanja motora, postavite klima-uređaj na najnižu temperaturu, a ventilator okrenite na najjači stepen. Na početku prebacite na recirkulaciju vazduha. Time se vazduh u unutrašnjosti vozila samo kružno okreće i brže se hladi.

Ako nemate klima-uređaj: otvorite zadnja stakla tokom vožnje. Vetar od vožnje isisava nakupljenu vrućinu iz automobila.

Nakon pet minuta - isključite recirkulaciju: Nakon nekog vremena trebalo bi ponovo pustiti svež vazduh - inače udeo kiseonika u automobilu opasno pada…

Bez hladnog vazduha direktno na telo: Okrenite ventilacione otvore dalje od sebe, inače prete glavobolja, prehlada ili upala očnih spojnica.

Savet: Kod trajnog hlađenja na dugim vožnjama usmerite vazduh preko otvora za odmrzavanje vetrobranskog stakla.

Ne hladite prejako: Unutrašnjost bi, prema opštem pravilu, trebalo da bude najviše pet do šest Celzijusovih stepeni hladnija od spoljašnje temperature. Inače prete problemi sa cirkulacijom ili pothlađivanje. Šta biste osim toga trebalo da uzmete u obzir: Parkiranje: Ko svoj automobil parkira u hladu velikog drveća, parkira do 15 Celzijusovih stepeni hladnije. Ako nema prirodne hladovine, parkirajte sa zadnjim delom okrenutim prema suncu - tako spreda ostaje donekle podnošljivo, a unutrašnjost se ne zagreva toliko.

Folija protiv sunca: Reflektujuća srebrna folija za vetrobransko staklo postoji već za tri evra. Ona smanjuje zagrevanje unutrašnjosti.

Odgovarajuća odeća: U kratkim pantalonama na vruća (kožna) sedišta? Nikako! Nosite prozračnu odeću tokom vožnje.

Pamuk nije najbolji izbor, on upija vlagu i ostaje mokar. Radije nosite nešto lagano od lana ili funkcionalnu odeću (kao što su npr. majice kratkih rukava za sport). Time se vlaga odvodi.

Ponesite rashladnu kutiju: Zahvaljujući 12-voltnom priključku u većini automobila, pića se mogu držati hladnima i tokom vožnje. Kutija postoji već od 30 evra.

Održavajte klima-uređaj u ispravnom stanju: Klima-uređaji moraju se redovno održavati jer rashladno sredstvo s vremenom isparava. Održavanje, uključujući dopunu rashladnog sredstva, košta oko 100 evra.