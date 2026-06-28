Slušaj vest

Ministarstvo prosvete ranije je najavilo da će 29. juna biti objavljeni konačni rezultati raspodele učenika po srednjim školama i obrazovnim profilima.

Učenici koji su završili osmi razred i položili završni ispit 23. i 24, juna popunjavli su listu opredeljenja (želja) za upis u srednju školu, a pomioćnica ministra prosvete Danka Nešović tada je navela da u srednjim školama ima oko 72.000 mesta, dok je završni ispit polagalo oko 64.400 učenika te da razloga za brigu nema, jer će mesta biti dovoljno za sve.

Pomoćnik ministra prosvete za predškolsko i osnovno obrazovanje i vaspitanje Ivan Ćilerdžić savetovao je učenike da pažljivo popune listu želja u skladu sa brojem ostvarenih bodova.

Foto: Dragana Udovičić, Youtube Printscreen

- Glavni savet je da dobro razmisle i realno popune listu želja prema broju bodova koji imaju. Naš apel je da popune ceo obrazac, odnosno svih 20 želja ili minimum 15, kako bismo bili sigurni da će učenici biti raspoređeni u prvom krugu prema željama za koje su se opredelili - rekao je Ćilerdžić za Tanjug, prenosi Telegraf.rs.

Konačni rezultati završnog ispita objavljeni su u nedelju, 21. juna u 21 čas, na portalu Moja srednja škola, što je ranije nego što je to predviđeno Kalendarom aktivnosti za sprovođenje završnog ispita na kraju osnovnog obrazovanja.

Prosečan broj bodova pokazao je da su učenici postigli rezultate na nivou prošlogodišnjih.

Ove godine učenici su postigli nešto bolje rezultate na testu iz matematike i trećem testu, dok su prosečni rezultati iz maternjeg jezika neznatno niži u odnosi na završni ispit koji je održan prošle godine.