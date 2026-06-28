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Sezona letovanja u Grčkoj uveliko traje, a društvene mreže i grupe u kojima se okupljaju srpski turisti svakodnevno su prepune pitanja, iskustava i upozorenja sa omiljenih letovališta.

Dok jedni dele utiske sa plaža, drugi traže savete o putovanju, gužvama na granicama ili bezbednosti. Upravo zato oglasio se i poznati Srbin iz Atine Radmilo Belić, koji je našim turistima uputio nekoliko važnih preporuka kako bi odmor protekao bez neprijatnosti.

Boravak srpskih turista u Grčkoj i ovog leta prati veliki broj objava u Fejsbuk grupama, gde se razmenjuju informacije o stanju na putevima, cenama, smeštaju, vremenu, ali i potencijalnim opasnostima. Među onima čije savete naši ljudi godinama rado prate je i Radmilo Belić, koji se u grupi "Grčka info" obratio svima koji su već stigli na more ili tek planiraju put.

- Dragi prijatelji, hteo bih da vas posavetujem o nekoliko bitnih stvari vezanih za letovanje u Grčkoj - započeo je Belić.

Proverite dokumenta na granici

On je najpre upozorio vozače da na granici obavezno provere da li su im vraćena sva dokumenta.

Foto: Shutterstock/Bascar

- Kada prelazite granice, pre polaska od pasoške kontrole, proverite da li su vam sva dokumenta vraćena - poručio je.

Posebno je skrenuo pažnju na pooštrene kontrole u saobraćaju u Grčkoj.

- Poštujte saobraćajne propise, ne zaboravite da je vezivanje pojaseva obavezno i na zadnjim sedištima, jer su kazne visoke, a pored novčanih kazni privremeno se oduzima i vozačka dozvola. U Grčkoj su izuzetno pooštrene kontrole saobraćaja, a u gradovima su postavljene kamere - naveo je Belić.

Dodao je da roditelji moraju posebno da vode računa o prevozu dece.

- Oni koji vode decu moraju da poštuju propise. Ako je dete malo, mora da ima posebnu stolicu, a ako je veće, mora da bude vezano. Nema tolerancije - upozorio je.

O "ribi zec"

Foto: Shutterstock

Belić se osvrnuo i na ribu lagokefalos, poznatu i kao "zečija glava", o kojoj se poslednjih dana mnogo govori.

- Ova riba ima oštre zube i njen ujed može da izazove veoma nezgodne povrede. Međutim, situacija nije kao što mediji pišu, ali treba uvek biti na oprezu. Ukoliko je vidite, nema razloga za paniku. Nemojte joj prilaziti, ali nemojte ni panično mlatarati rukama po vodi da je ne biste uznemirili. Jednostavno se lagano udaljite od nje - objasnio je.

Kako kaže, grčke vlasti već preduzimaju mere kako bi se broj ove invazivne vrste smanjio.

- Grčka vlada donela je posebnu uredbu po kojoj se stimuliše izlov ove ribe i ribarima se plaća 5,30 evra po kilogramu ulova. To znači da će se njeno prisustvo ubrzo svesti na količinu koja neće ugrožavati kupače na plažama. Ovaj sistem već godinama funkcioniše na Kipru - rekao je Belić.

Radmilo Belić dao važne savete našim turistima Foto: Printscreen/ Grčka info facebook

Za kraj je imao savet i za one koji na letovanje putuju automobilom.