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Mnogi građani ovih dana vraćaju se iz Grčke sa letovanja, a jedna objava u Fejsbuk grupi "Grčka info" izazvala je veliku pažnju i otvorila pitanje koliko vozači zaista proveravaju automobil pre dugog puta. Bez obzira na to da li je uzrok ljudska greška ili nešto drugo, stručnjaci upozoravaju da točkove i šrafove obavezno treba pregledati pre polaska, naročito ako su gume nedavno menjane.

U Fejsbuk grupi "Grčka info" osvanuo je post vozača koji tvrdi da je njegova porodica za dlaku izbegla ozbiljnu nesreću na povratku sa letovanja iz Grčke.

- Ljudi, obratite pažnju na gume pre vraćanja kući obavezno! U četvrtak smo krenuli nazad preko Bugarske iz Sartija. Malo pre granice sa Bugarskom počelo je da nam lupa i da se trese volan. Kad smo pogledali, falila su nam dva šrafa na prednjem točku, a ostala tri su bila pred ispadanjem. Neverovatno mi je što ovo pišem, ali izgleda da nam je neko odšrafio točak jer je nemoguće da se to samo od sebe desi. Svaki dan smo vozili auto, suprug je sam menjao gume nedelju dana pre polaska na more i do povratka smo prešli više od 1.200 kilometara. Da nisu bile dobro zašrafljene, ispale bi mnogo ranije ili bi pokazale neki problem. U potpunom smo čudu i neverici da je neko to uradio, a video je da u kolima ima dva dečija sedišta. Hvala Bogu da smo stali na vreme, rešili problem i vratili se živi kući - napisala je autorka objave.

Objava u grupi koja je izazvala lavinu komentara Foto: Printscreen/ Grčka info facebook

Objava je izazvala veliki broj reakcija, ali većina komentara bila je saglasna da je mnogo verovatnije da je uzrok bio nedovoljno zategnut točak nakon zamene guma, nego namerna sabotaža.

- Pre će biti da je suprug slabo zategao, dešava se to. Meni auto stoji u dvorištu pa se desilo da se prednji šrafovi skroz odviju jer majstor par nedelja pre toga nije lepo zategao šrafove - glasio je jedan od komentara, sa kojim su se složili i brojni drugi članovi grupe.

Iako nije moguće utvrditi šta se tačno dogodilo u ovom slučaju, činjenica je da proizvođači automobila i vulkanizeri preporučuju da se nakon zamene točkova ili guma proveri zategnutost šrafova posle prvih 50 do 100 pređenih kilometara. Ukoliko šrafovi nisu pravilno pritegnuti odgovarajućim momentom, tokom vožnje mogu postepeno da se olabave, što predstavlja ozbiljan bezbednosni rizik.

Šta obavezno proveriti pre letnjeg putovanja?

Foto: RINA

pritisak i stanje svih guma, uključujući rezervni točak,

da li su šrafovi točkova pravilno zategnuti, naročito ako su gume skoro menjane,

nivo motornog ulja, rashladne i kočione tečnosti,

stanje kočnica i akumulatora,

ispravnost svetala i brisača. Na šta obratiti pažnju tokom vožnje?