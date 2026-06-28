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Leto nam ponovo pokazuje svoje najekstremnije lice. Dok živa u termometru neumoljivo raste, a gradski asfalt isijava vrelu energiju, postavlja se pitanje da li su ovi toplotni talasi postali naša nova normalnost?

Meteorolog amater Ivan Ristić gostovao je u emisiji "Puls Srbije vikend". Na samom početku govorio je o dva razorna zemljotresa koja su potresla Venecuelu u razmaku od samo 35 sekundi.

U zemlji je proglašeno vanredno stanje, dok je oblast La Gavaira proglašena zonom katastrofe. Potres je bio toliko jak da se osetio širom Venecuele, uključujući glavni grad Karakas, ali i u susednim zemljama Kolumbiji, severnom delu Brazila, kao i na karipskim ostrvima Aruba, Bonaire i Kurasao.

Ivan Ristić
Ivan Ristić Foto: Kurir Televizija

- Biće sigurno mnogo žrtava, veoma je teško pronalaženje ljudi koji su zatrpani, kada se desio zemljotres u Turskoj, veoma je teško bilo i svi živi su dolazili u pomoć, nažalost bilo je oko 50.000 žrtava. Izbila su dva zemljotresa. Posle tog prvog zemljotresa morate što pre da se sklonite odatle, treba sići iz zgrade odmah i skloniti se na bezbednu udaljenost. To se dogodilo i u Turskoj. Drugi afteršok je dosta gori, mnogo je opasniji a ljudi misle da se neće desiti - kazao je Ristić. 

Dodao je i da je veoma važno kako se zgrade grade, jer ih je potrebno dobro osigurati kako ne bi došlo do ovakvih situacija.

- To su zgrade koje su građene tokom Drugog Svetskog rata. U Skoplju je bio zemljotres 6,1 rihterove skale. Tek je tada Jugoslavija počela da vodi računa o gradnji zgrada, tako da sada novije zgrade imaju bolji standard. Apelujem da je veoma važno voditi računa o tome. 6 rihtera je dovoljno da se zgrada sruši - rekao je Ristić i dodao:

- Četiri do pet puta imamo više zemljotresa nego ranije. Postoji tajna veza između klime vulkana i zemljotresa, koju ćemo nadam se nekada otkriti. Zemljotresi na 10km/h su najgori, kao što je ovaj bio. 

Ivan Ristić
Ivan Ristić Foto: Kurir Televizija

Promena klime

- U Francuskoj su temperature bile i do 44 stepena, u Španiji 45 stepena. Mi još nismo na vrhuncu toplotnog talasa, sutra i prekosutra će temperature ići i do 40 stepeni, moramo nekako da izdržimo ova dva dana. Treba izbegavati izlaganje suncu, temperature se mere u hladu, tako da su na suncu mnogo više.

Ristić kaže da je veoma bitno pronaći način za hlađenje, kao što su lepeze koje pomažu znoju da ispari.

- Ako znoj ne može da ispari, vi ste u problemu i biće vam sve toplije i toplije. Mi celo leto imamo tropske noći u Beogradu, oni koji žive blizu šume imaju šanse da malo uživaju tokom noći. Od četvrta i petka pašće temperatura za 10ak stepeni. Svežiji period će potrajati a krajem jula temperature će biti između 40 i 46 stepeni.

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TEMPERATURE U BEOGRADU ĆE IĆI I DO 46 STEPENI! Ivan Ristić u "Pulsu Srbije vikend" otkrio prognozu za jul - evo kada će biti vrhunac toplotnog talasa  Izvor: Kurir televizija

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