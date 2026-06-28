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Termometar jednog Novosađanina danas je u tom gradu, na direktnom suncu, izmerio neverovatnih 50 stepeni Celzijusove skale!

Ekstremne vrućine su ovih dana zahvatile Srbiju, a visoke temperature na suncu dostižu znatno više vrednosti od onih zvanično izmerenih u hladu, piše dnevnik.rs.

Prema njihovoj prognozi, ekstremno toplo vreme biće sve do 2. jula, kada temperature neće prelaziti 39. podeok Celzijusove skale.

- Sutra sunčano i veoma toplo. Vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od 16 do 25, a najviša od 36 do 39 stepeni.

Vreme naredne nedelje

- U utorak takođe veoma toplo, uz najvišu dnevnu temperaturu od 36 do 39 stepeni. Zatim u nastavku sedmice postepen pad temperature, a od četvrtka do kraja nedelje u većini mesta najviša dnevna temperatura biće ispod 30 stepeni. U utorak sunčano, a samo se posle podne na jugu zemlje uz lokalni razvoj oblačnosti očekuje kratkotrajna kiša ili pljusak - najavio je RHMZ i dodao:

Crveni alarm u Srbiji Foto: RHMZ Printscreen

- U sredu i četvrtak u svim predelima nestabilno, sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom koji se u petak očekuju samo na jugu i istoku Srbije. Za vikend ponovo pretežno sunčano.