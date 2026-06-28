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Termometar jednog Novosađanina danas je u tom gradu, na direktnom suncu, izmerio neverovatnih 50 stepeni Celzijusove skale!

Ekstremne vrućine su ovih dana zahvatile Srbiju, a visoke temperature na suncu dostižu znatno više vrednosti od onih zvanično izmerenih u hladu, piše dnevnik.rs.

Republički hidrometeorološki zavod je izdao upozorenje na veoma visoke temperature.

Prema njihovoj prognozi, ekstremno toplo vreme biće sve do 2. jula, kada temperature neće prelaziti 39. podeok Celzijusove skale.

- Sutra sunčano i veoma toplo. Vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od 16 do 25, a najviša od 36 do 39 stepeni.

Vreme naredne nedelje

- U utorak takođe veoma toplo, uz najvišu dnevnu temperaturu od 36 do 39 stepeni. Zatim u nastavku sedmice postepen pad temperature, a od četvrtka do kraja nedelje u većini mesta najviša dnevna temperatura biće ispod 30 stepeni. U utorak sunčano, a samo se posle podne na jugu zemlje uz lokalni razvoj oblačnosti očekuje kratkotrajna kiša ili pljusak - najavio je RHMZ i dodao:

Crveni alarm u Srbiji
Crveni alarm u Srbiji Foto: RHMZ Printscreen

- U sredu i četvrtak u svim predelima nestabilno, sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom koji se u petak očekuju samo na jugu i istoku Srbije. Za vikend ponovo pretežno sunčano.

Podsetimo, od sutra je na snazi crveni meteoalarm na teritoriji cele Srbije zbog ekstremnih vrućina.

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