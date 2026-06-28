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Svadbeno veselje koje je počelo kao bajka u jednom poznatom restoranu nadomak Čačka pre par godina se pretvorilo u potpuni haos kada je kum, tokom pozdrava i zdravice, izgovorio rečenicu koja je u sekundi promenila atmosferu u sali.

Do tog trenutka sve je teklo savršeno mladenci su igrali prvi ples, gosti su se veselili, a muzika je držala atmosferu na vrhuncu. Međutim, niko nije mogao da nasluti šta sledi kada je kum zatražio mikrofon da kaže par reči onako kako dolikuje u mnogim krajevima naše zemlje.

- U početku je delovao emotivno, pričao je o njihovom prijateljstvu i zajedničkim uspomenama. Svi smo se smejali i nazdravljali - priča jedan od gostiju.

Ali onda je usledio preokret.

Kum je zastao, pogledao mladoženju i izgovorio:

- Pre nego što nastavim, mislim da svi treba da znate jednu stvar koju on godinama krije...

U sali je nastao muk. Muzika je utišana.

Zbog kuma nastao haos na svadbi Foto: Shutterstock

- Mislili smo da je neka šala, ali onda je rekao ime jedne devojke iz prošlosti mladoženje i tvrdio da su se navodno viđali i posle veridbe - kaže gošća.

U tom trenutku mlada je, prema svedočenjima, ustala od stola i napustila salu u suzama, dok je mladoženja pokušavao da oduzme mikrofon kumu.

Kako se sve završilo

Situacija je eskalirala kada je mladoženjin brat pokušao da interveniše, nakon čega je nastala kratka gurka ispred bine.

- Svi su bili u šoku. Niko nije znao da li je to istina ili neka neslana šala koja je otišla predaleko - navodi jedan od konobara.

Foto: Andrii Shevchuk / Alamy / Profimedia

Nakon desetak minuta zatišja, muzika je potpuno prestala, a gosti su se podelili u dve grupe - jedni su pokušavali da smire mladu, dok su drugi tražili objašnjenje od kuma.

Kasnije tokom večeri, mlada se navodno vratila u salu. Mladoženja je, prema rečima prisutnih, pokušao da održi slavlje, ali atmosfera se više nikada nije vratila na staro.