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Prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ) do 13 časova najtopliji gradovi u Srbiji bili su Beograd, Novi Sad i Palić sa 38 stepeni, dok je najhladnije bilo na Kopaoniku gde je izmereno 24 stepena.

U Nišu i Loznici izmereno je 37 stepeni, u Kraljevu, Kragujevcu i Negotinu bilo je 36, a nešto hladnije bilo je u Prištini sa 35 stepeni i na Zlatiboru gde je izmereno 30.

Više od 30 stepeni izmereno je i u Smederevskoj Palanci, Požegi, Kuršumliji, Leskovcu, Velikom Gradištu, Zaječaru i Vranju, dok je 30 stepeni izmereno na Zlatiboru.

Sutra još toplije u Srbiji

Do kraja dana očekuje se sunčano i veoma toplo vreme uz slab do umeren severni vetar i najvišu dnevnu temperaturu od 34 do 38 stepeni. U planinskim predelima južne Srbije tek uveče može se očekivati malo naoblačenje.

Meteorolozi najavljuju da se nastavlja toplotni talas, koji će trajati do sredine sledeće sedmice, navodi se u upozorenju RHMZ-a a za područje Srbije na visoku temperaturu.

Za Beograd je objavljeno upozorenje na visoku temperaturu do 2. jula.

Foto: Printscreen RHMZ

Crveni meteoalarm objavljen je za područje Bačke i Srema, dok je u ostalom delu Srbije na snazi narandžasti meteoalarm.

Hidrološko upozorenje

Prema hidrološkom upozorenju, na Dunavu kod Bezdana i nizvodno od Novog Sada, na Savi kod Beograda i na Tisi kod Titela vodostaji će se narednih dana kretati oko i nešto ispod niskih plovidbenih nivoa.