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Teretna vozila čekaju po dva sata na izlazu iz zemlje na graničnim prelazima Batrovci i Šid, saopštio je danas Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Prema informacijama Uprave granične policije od 17.15 časova, za putnička vozila zadržavanja ima na Gradini na izlazu iz Srbije u trajanju od 40 minuta, kao i na Gostunu, na ulazu u zemlju, 20 minuta.

Na Preševu putnička vozila čekaju po 20 minuta na ulazu i izlazu.

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