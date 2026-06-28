Teretna vozila na graničnim prelazima Batrovci i Šid čekaju po dva sata, dok putnička vozila imaju kraća zadržavanja.
Društvo
Teretnjaci na izlazu iz Srbije čekaju po dva sata na ovim graničnim prelazima: Pogledajte kakvo je stanje na ostalima tokom večeri
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Teretna vozila čekaju po dva sata na izlazu iz zemlje na graničnim prelazima Batrovci i Šid, saopštio je danas Auto-moto savez Srbije (AMSS).
Prema informacijama Uprave granične policije od 17.15 časova, za putnička vozila zadržavanja ima na Gradini na izlazu iz Srbije u trajanju od 40 minuta, kao i na Gostunu, na ulazu u zemlju, 20 minuta.
Na Preševu putnička vozila čekaju po 20 minuta na ulazu i izlazu.
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