Slušaj vest

Ministar bez portfelja u Vladi Republike Srbije Đorđe Milićević čestitao je svim građanima Srbije, kao i Srbima u regionu i dijaspori, Vidovdan, koji se obeležava i kao Dan dijaspore i Srba u regionu.

„Vidovdan je jedan od najvažnijih dana u istorijskom i duhovnom pamćenju srpskog naroda. To je dan koji nas podseća na zavet, žrtvu, slobodu, veru, dostojanstvo i odgovornost koju imamo prema svojoj državi, svom narodu i budućim generacijama.

Vidovdan, koji je i Dan dijaspore i Srba u regionu, jeste dan kada se podsećamo ko smo, odakle dolazimo i šta smo dužni da sačuvamo. To je i dan kada posebno mislimo na sve naše ljude koji žive van matice, ali koji pripadaju istom narodu, istoj kulturi, istom jeziku i istoj duhovnoj zajednici.

Srbija je zajednička kuća svih Srba, gde god oni živeli. Naš narod u regionu i dijaspori nije daleko od Srbije - on je njen živi i neraskidivi deo. Zato je naša obaveza da čuvamo veze sa sunarodnicima, da podržimo očuvanje srpskog jezika, kulture, vere, tradicije i identiteta, posebno među decom i mladima.

Vidovdan nas poziva na sabiranje, jedinstvo i odgovornost. Danas je, više nego ikada, važno da budemo složni, da čuvamo jedni druge i da zajedno radimo za Srbiju koja ide napred - snažnu, stabilnu, poštovanu i okrenutu budućnosti.

Svim Srbima u Srbiji, regionu i dijaspori čestitam Vidovdan, sa željom da nas ovaj veliki praznik uvek okuplja oko onoga što je najvažnije: ljubavi prema Srbiji, vernosti svom narodu i odgovornosti prema budućnosti”, poručio je ministar Milićević.