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Porodica petnaestogodišnjeg Danila Nikolića iz Kruševca uputila je apel za pomoć kako bi se što pre prikupila sredstva za neophodnu medicinsku intervenciju u inostranstvu.

Danilo godinama vodi tešku borbu sa neurorazvojnim poremećajima, artritisom i retkom genetskom mutacijom. Zbog zdravstvenog stanja on ne govori i potpuno je zavisan od pomoći roditelja.

Pred njim je, kako navodi porodica, prilika za intervenciju neuromodulacijom mozga na specijalizovanoj klinici "Sozo Brain" na Kipru, koja bi mogla da mu pomogne da progovori i postane samostalniji.

Intervencija je zakazana za 7. septembar, a potrebno je prikupiti još oko 1.500.000 dinara.

Danilo Nikolić Foto: Ustupljena fotografija

Kako se navodi, zbog dužeg procesa obrade SMS donacija, porodica apeluje na kompanije i pravna lica da pomognu direktnim uplatama kako bi sredstva bila dostupna na vreme.

Kako pomoći:

Danilo Nikolić - Fondacija "Humanost bez granica"

Dinarski račun: 160-6000001465572-52

Devizni račun: 160-6000001467394-18

Svrha uplate/Poziv na broj: Za Danila Nikolića (Korisnik 99)

SMS: Poruka sa sadržajem 99 na broj 2407