KOSOVSKI ZAVET NITI JE PRESTAO, NITI JE NESTAO, NITI ĆE IKADA - DOK JE NAS... Đurđević Stamenkovski: Mi ponovo moramo da izaberemo put jedinstva i ujedinjenja
Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski poručuje da "Kosovski zavet niti je prestao, niti je nestao, niti će ikada - dok je nas…"
Ministarka Đurđević Stamenkovski danas je, na Vidovdan, posetila manastir Ravanicu.
"Ponovo nas je Vidovdan okupio pred spomenikom komandanta nebeske vojske srpskog naroda. 1389. godine polje između Laba i Sitnice postaje rodno mesto Kosovskog zaveta. Knez Lazar Hrebeljanović je odvažno nastupio u boju na Pločniku i porazio Muratovu vojsku. I zato je osmanski zavojevač znao da Bitka na Kosovu nije kao ostale.
Postoji legenda i postoji predanje koje i danas živi u nama, kao ime i prezime za herojstvo i za viteštvo. To ime i prezime je Miloš Obilić. Vekovima su majke na Kosovu i Metohiji blagosiljale sinove rečima: 'Živ mi bio moj Obiliću".
"Na ovaj Vidovdan najavljujemo da će Srbija naredne godine, ako Bog da, podići spomenik Milošu Obiliću, prvi u centralnoj Srbiji. To će biti spomenik viteštvu, časti, dostojanstvu i hrabrosti. To su one vrednosti koje su nas okupljale, i zato je Obilićevo ime bilo ime medalje za najzaslužnije i najhrabrije i u Srbiji i u Crnoj Gori. Možda bi Lazar uspeo da odvrati u potpunosti Muratov prodor, da je Srbija tada bila ujedinjena. Možda da smo svi bili na jednom mestu, ishod istorije bio bi drugačiji. Ali upravo nas to opominje: da danas, više nego ikada, zagledani u Lazarev zavet, zagledani u vidovdansku etiku, mi ponovo moramo da izaberemo put jedinstva i ujedinjenja", zaključila je ministarka Đurđević Stamenkovski.