Postoji legenda i postoji predanje koje i danas živi u nama, kao ime i prezime za herojstvo i za viteštvo. To ime i prezime je Miloš Obilić. Vekovima su majke na Kosovu i Metohiji blagosiljale sinove rečima: 'Živ mi bio moj Obiliću".

"Na ovaj Vidovdan najavljujemo da će Srbija naredne godine, ako Bog da, podići spomenik Milošu Obiliću, prvi u centralnoj Srbiji. To će biti spomenik viteštvu, časti, dostojanstvu i hrabrosti. To su one vrednosti koje su nas okupljale, i zato je Obilićevo ime bilo ime medalje za najzaslužnije i najhrabrije i u Srbiji i u Crnoj Gori. Možda bi Lazar uspeo da odvrati u potpunosti Muratov prodor, da je Srbija tada bila ujedinjena. Možda da smo svi bili na jednom mestu, ishod istorije bio bi drugačiji. Ali upravo nas to opominje: da danas, više nego ikada, zagledani u Lazarev zavet, zagledani u vidovdansku etiku, mi ponovo moramo da izaberemo put jedinstva i ujedinjenja", zaključila je ministarka Đurđević Stamenkovski.