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Ljudi koji veruju u Feng Šui koriste različite trikove za koje smatraju da utiču na energiju osobe i privlače pozitivne stvari. Cimet je posebno jedan od najčešće korišćenih elemenata jer se povezuje sa prosperitetom, zaštitom i prilikama.

U tom smislu, umotavanje štapića cimeta u aluminijumsku foliju jedna je od najčešćih praksi među onima koji žele da privuku finansijski prosperitet i dobre vibracije.

Jedan od elemenata koji se najčešće koristi jer se povezuje sa prosperitetom, zaštitom i prilikama.

Čemu služi umotavanje cimeta u štapiću u aluminijumsku foliju?

Cimet se smatra elementom zaštite i privlačenja pozitivne energije. Kada se umota u aluminijumsku foliju, smatra se da se njegovo dejstvo pojačava i da se njegova “energija” duže zadržava.

Nošenje u torbi, džepu ili automobilu pomaže da se odagna loša energija, privuče sreća i poboljša raspoloženje. Takođe se može koristiti kao amajlija u teškim situacijama ili za ispunjenje želja.

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Loptice od aluminijumske folije Foto: Profimedia

Koje benefite navodno donosi nošenje svakog dana?

  • Privlači dobre finansijske prilike
  • Pomaže u kretanju novca
  • Donosi energetsku zaštitu
  • Pruža podršku u novim projektima

Kada se preporučuje?

Prema Feng Šuiju, ovakvi rituali se najbolje rade u određenim periodima, kao što su:

  • Početak meseca
  • Početak novog posla ili projekta
  • Periodi kada se žele privući nove prilike
  • Trenuci važnih ekonomskih ili poslovnih promena

U skladu s ovim verovanjima, preporučuje se i povremena zamena štapića kako bi se "energija" obnovila.

Kurir.rs/Cronista

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