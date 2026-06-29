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Ljudi koji veruju u Feng Šui koriste različite trikove za koje smatraju da utiču na energiju osobe i privlače pozitivne stvari. Cimet je posebno jedan od najčešće korišćenih elemenata jer se povezuje sa prosperitetom, zaštitom i prilikama.

U tom smislu, umotavanje štapića cimeta u aluminijumsku foliju jedna je od najčešćih praksi među onima koji žele da privuku finansijski prosperitet i dobre vibracije.

Jedan od elemenata koji se najčešće koristi jer se povezuje sa prosperitetom, zaštitom i prilikama.

Čemu služi umotavanje cimeta u štapiću u aluminijumsku foliju?

Cimet se smatra elementom zaštite i privlačenja pozitivne energije. Kada se umota u aluminijumsku foliju, smatra se da se njegovo dejstvo pojačava i da se njegova “energija” duže zadržava.

Nošenje u torbi, džepu ili automobilu pomaže da se odagna loša energija, privuče sreća i poboljša raspoloženje. Takođe se može koristiti kao amajlija u teškim situacijama ili za ispunjenje želja.

Loptice od aluminijumske folije Foto: Profimedia

Koje benefite navodno donosi nošenje svakog dana?

Privlači dobre finansijske prilike

Pomaže u kretanju novca

Donosi energetsku zaštitu

Pruža podršku u novim projektima

Kada se preporučuje?

Prema Feng Šuiju, ovakvi rituali se najbolje rade u određenim periodima, kao što su:

Početak meseca

Početak novog posla ili projekta

Periodi kada se žele privući nove prilike

Trenuci važnih ekonomskih ili poslovnih promena

U skladu s ovim verovanjima, preporučuje se i povremena zamena štapića kako bi se "energija" obnovila.