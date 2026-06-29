Zašto ljudi umotavaju štapić cimeta u aluminijumsku foliju? Veruje se da donosi mnogo pogodnosti, a evo detaljno čemu služi i zbog čega se sve više koristi!
Ljudi koji veruju u Feng Šui koriste različite trikove za koje smatraju da utiču na energiju osobe i privlače pozitivne stvari. Cimet je posebno jedan od najčešće korišćenih elemenata jer se povezuje sa prosperitetom, zaštitom i prilikama.
U tom smislu, umotavanje štapića cimeta u aluminijumsku foliju jedna je od najčešćih praksi među onima koji žele da privuku finansijski prosperitet i dobre vibracije.
Jedan od elemenata koji se najčešće koristi jer se povezuje sa prosperitetom, zaštitom i prilikama.
Čemu služi umotavanje cimeta u štapiću u aluminijumsku foliju?
Cimet se smatra elementom zaštite i privlačenja pozitivne energije. Kada se umota u aluminijumsku foliju, smatra se da se njegovo dejstvo pojačava i da se njegova “energija” duže zadržava.
Nošenje u torbi, džepu ili automobilu pomaže da se odagna loša energija, privuče sreća i poboljša raspoloženje. Takođe se može koristiti kao amajlija u teškim situacijama ili za ispunjenje želja.
Koje benefite navodno donosi nošenje svakog dana?
- Privlači dobre finansijske prilike
- Pomaže u kretanju novca
- Donosi energetsku zaštitu
- Pruža podršku u novim projektima
Kada se preporučuje?
Prema Feng Šuiju, ovakvi rituali se najbolje rade u određenim periodima, kao što su:
- Početak meseca
- Početak novog posla ili projekta
- Periodi kada se žele privući nove prilike
- Trenuci važnih ekonomskih ili poslovnih promena
U skladu s ovim verovanjima, preporučuje se i povremena zamena štapića kako bi se "energija" obnovila.
Kurir.rs/Cronista