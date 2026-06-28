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Srbija se ovih dana suočava sa snažnim toplotnim talasom koji ne gubi na intenzitetu čak ni u večernjim časovima. Širom zemlje večeras je prava tropska noć, sa temperaturama i preko 30 stepeni.

Beograd se suočava sa pravom tropskom noći, s obzirom na to da je večeras u 20 sati izmereno čak 33 stepena.

Međutim, prestonica nije usamljena u ovom toplotnom udaru. Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, temperature iznad 30 stepeni, zabeleženu su i na Paliću, Zrenjanin i Kikindi. Odmah za njima, sa 32 stepena, slede Novi Sad, Loznica, Valjevo, Kragujevac i Smederevska Palanka.

Pakleno je i u ostalim delovima zemlje, pa je tako u Somboru, Sremskoj Mitrovici, Negotinu Kruševcu i Leskovcu izmeren 31 stepen, dok je u Nišu, Vranju, Požegi i Kraljevu izmereno visokih 30 stepeni.

Foto: ABACAPRESS, Abaca Press / Alamy / Profimedia

Spas na planinama: Gde je noćas najhladnije?

Dok veći deo Srbije "gori", pravo osveženje i beg od vrućina mogu se pronaći samo na višim nadmorskim visinama. Najhladnije mesto u Srbiji večeras je Kopaonik, gde je izmereno izuzetno prijatnih 19 stepeni.

Iako je sunce zašlo, zbog visokih noćnih temperatura, ni tokom noći nema pravog rashlađenja.

Vremenska prognoza za narednu sedmicu

Sutra sunčano i veoma toplo. Vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od 16 do 25, a najviša od 36 do 39 stepeni.

U utorak takođe veoma toplo, uz najvišu dnevnu temperaturu od 36 do 39 stepeni. Samo se posle podne na jugu zemlje uz lokalni razvoj oblačnosti očekuje kratkotrajna kiša ili pljusak.

U nastavku sedmice postepen pad temperature.

U sredu i četvrtak u svim predelima nestabilno, sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom.

Za vikend ponovo pretežno sunčano.