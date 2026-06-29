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U subotu uveče incident u pogonu za preradu i zamrzavanje voća u Guči izazvao je hitnu reakciju nadležnih službi nakon curenja amonijaka iz hladnjače. Zbog blizine objekta naseljenom delu varošice izdato je upozorenje građanima, evakuisano je sedam osoba, a šestoro je zbrinuto u bolnici i potom pušteno na kućno lečenje.

Koji su prvi koraci na terenu i šta je prioritet u zaštiti građana, ali i samih spasilaca, za emisiju "Redakcija", otkrio je Aleksandar Krstić, šef Odseka u Upravi za vatrogasno-spasilačke jedinice Sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije.

- Najvažnije je odmah pozvati vatrogasno-spasilačke jedinice na broj 193 i omogućiti ekipama što precizniju lokaciju incidenta. Ako postoje UN brojevi na cisternama ili ambalaži, važno je da nam se to pročita, jer nam to odmah govori o kojoj opasnoj materiji je reč. To je ključno za pravovremenu reakciju. Takođe, ako se radi o fabrikama ili zaposlenima na licu mesta, oni često znaju o kojoj supstanci je reč, što dodatno ubrzava našu intervenciju - rekao je Krstić.

Aleksandar Krstić, Šef odseka u Upravi za vatrogasno-spasilačke jedinice SVS Foto: Kurir Televizija

Procene opasnosti u saradnji sa stručnjacima

Kako je naveo, vatrogasne jedinice u ovakvim situacijama koriste dostupnu opremu, dok se za detaljnije analize i procenu rizika uključuju nadležne stručne institucije.

- Naše jedinice imaju određene detektore i dozimetre za opasne materije, ali ne za sve vrste supstanci. U situacijama kada nije moguće odmah utvrditi o čemu je reč, uključuju se stručne institucije poput Instituta za javno zdravlje. Oni vrše precizne analize i određuju nivo opasnosti, što nam pomaže da definišemo dalje korake - kaže on.

Dalje je objasnio da se u slučaju amonijaka primenjuju posebne mere za obaranje i sprečavanje širenja gasa, uz korišćenje zaštitne opreme, uz naglasak da je prvi i najvažniji korak uvek poziv na broj 193 i pravovremeno dostavljanje informacija kako bi intervencija bila što brža i bezbednija.

- Kod amonijaka, na primer, koristimo tehniku stvaranja vodene magle kako bismo oborili gas i sprečili njegovo širenje. Pored toga, koristimo specijalna zaštitna odela koja nas štite od agresivnih hemikalija, jer su takve intervencije visokog rizika. Prvi korak kada je reč o ovakvim situacijama je uvek isti - pozvati 193. Zatim je veoma važno da nam građani daju što više informacija koje mogu pomoći, kako bismo što brže locirali incident i reagovali na adekvatan način. To direktno utiče na brzinu intervencije i bezbednost svih uključenih - za emisiju "Redakcija", zaključio je Krstić.

02:51 PRVI KORAK JE POZVATI 193! Stručnjak za Kurir otkrio kako se reaguje u hemijskim akcidentima: "UN brojevi su ključni" Izvor: Kurir televizija

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