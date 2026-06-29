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Toplotni talas s tropskim temperaturama koji je zahvatio Srbiju nastavlјa se i danas, a maksimalna prognozirana temperatura u većini mesta biće u intervalu od 36 do 39 stepeni!

Upozorenje na visoke temperature

Reč je o velikoj žegi koja može biti i te kako opasna.

RHMZ Srbije jutros se oglasio upozorenjem na velike vrućine koje se danas očekuju u svim delovima Srbije i trajaće i sutra, odnosno do srede 1. jula kada se, prema pronnozi, očekuje manji pad temperature i osveženje.

Foto: RHMZ Printscreen

Upozorenje za Beograd

Nastavlјa se toplotni talas, koji će na području Beograda i danas i sutra usloviti veoma visoku dnevnu temperaturu, oko 39 °C. U sredu, 1. jula, očekuje se manji pad temperature ali i dalјe veoma toplo vreme, oko 35 °C, dok se od četvrtka, 2. jula, prognoziraju dnevne temperature ispod 30.

Foto: RHMZ Printscreen

Šok-temperature već jutros u 8 sati, pronađite svoj grad na spisku

Prema merenjima RHMZ, jutros u 8 sati najtopliji je bio Beograd sa neverovatnih 30 stepeni.

Foto: RHMZ Printscreen

AMSS: Savet vozačima da ne putuju u najtoplijem delu dana

Nakon vikenda u kojem je saobraćaj na putevima bio slabijeg intenziteta od očekivanog, danas na početku radne nedelje očekuje se promenljiv i pojačan intenzitet saobraćaja pre svega u gradovima, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Vozačima se savetuje da ne putuju u najtoplijem delu dana kada se očekuju temperatre od oko 40 sepeni, ali ako je put neophodan u tim satima potrebne su česte pauze da se hlade vitalni sklopovi vozila.

Na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila.

Foto: Marko Karović

Vreme narednih dana

U utorak takođe veoma toplo, uz najvišu dnevnu temperaturu od 36 do 39. Zatim u nastavku sedmice postepen pad temperature, a od četvrtka do kraja nedelјe u većini mesta najviša dnevna temperatura biće ispod 30 °S.

U utorak sunčano, a samo se posle podne na jugu zemlјe uz lokalni razvoj oblačnosti očekuje kratkotrajna kiša ili plјusak.

U sredu i četvrtak u svim predelima nestabilno, sa lokalnim plјuskovima i grmlјavinom koji se u petak očekuju samo na jugu i istoku Srbije. Za vikend ponovo pretežno sunčano.

Kada stiže osveženje

Međutim, i pored toga, Srbiju i nadalјe očekuje veoma toplo vreme, dok se od četvrtka, 2. jula, u većini mesta očekuju najviše dnevne temperature ispod 30 stepeni.

Toplotni talas u narednim danima može doprineti porastu opasnosti od iniciranja i širenja požara na otvorenom. Rizici će biti najizraženiji u regionima sa najvećim deficitom vlage u zemlјištu, odnosno sa najvećim nedostatkom padavina iz prethodnog perioda.