GOREĆE DANAS I NEBO I ZEMLJA! Šok-temperature u 8 ujutru, upaljen crveni alarm?! U ovom gradu u Srbiji već 30, a to je tek početak! Žestoko će da prži (FOTO)
Toplotni talas s tropskim temperaturama koji je zahvatio Srbiju nastavlјa se i danas, a maksimalna prognozirana temperatura u većini mesta biće u intervalu od 36 do 39 stepeni!
Upozorenje na visoke temperature
Reč je o velikoj žegi koja može biti i te kako opasna.
RHMZ Srbije jutros se oglasio upozorenjem na velike vrućine koje se danas očekuju u svim delovima Srbije i trajaće i sutra, odnosno do srede 1. jula kada se, prema pronnozi, očekuje manji pad temperature i osveženje.
Upozorenje za Beograd
Nastavlјa se toplotni talas, koji će na području Beograda i danas i sutra usloviti veoma visoku dnevnu temperaturu, oko 39 °C. U sredu, 1. jula, očekuje se manji pad temperature ali i dalјe veoma toplo vreme, oko 35 °C, dok se od četvrtka, 2. jula, prognoziraju dnevne temperature ispod 30.
Šok-temperature već jutros u 8 sati, pronađite svoj grad na spisku
Prema merenjima RHMZ, jutros u 8 sati najtopliji je bio Beograd sa neverovatnih 30 stepeni.
AMSS: Savet vozačima da ne putuju u najtoplijem delu dana
Nakon vikenda u kojem je saobraćaj na putevima bio slabijeg intenziteta od očekivanog, danas na početku radne nedelje očekuje se promenljiv i pojačan intenzitet saobraćaja pre svega u gradovima, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).
Vozačima se savetuje da ne putuju u najtoplijem delu dana kada se očekuju temperatre od oko 40 sepeni, ali ako je put neophodan u tim satima potrebne su česte pauze da se hlade vitalni sklopovi vozila.
Na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila.
Vreme narednih dana
U utorak takođe veoma toplo, uz najvišu dnevnu temperaturu od 36 do 39. Zatim u nastavku sedmice postepen pad temperature, a od četvrtka do kraja nedelјe u većini mesta najviša dnevna temperatura biće ispod 30 °S.
U utorak sunčano, a samo se posle podne na jugu zemlјe uz lokalni razvoj oblačnosti očekuje kratkotrajna kiša ili plјusak.
U sredu i četvrtak u svim predelima nestabilno, sa lokalnim plјuskovima i grmlјavinom koji se u petak očekuju samo na jugu i istoku Srbije. Za vikend ponovo pretežno sunčano.
Kada stiže osveženje
Međutim, i pored toga, Srbiju i nadalјe očekuje veoma toplo vreme, dok se od četvrtka, 2. jula, u većini mesta očekuju najviše dnevne temperature ispod 30 stepeni.
Toplotni talas u narednim danima može doprineti porastu opasnosti od iniciranja i širenja požara na otvorenom. Rizici će biti najizraženiji u regionima sa najvećim deficitom vlage u zemlјištu, odnosno sa najvećim nedostatkom padavina iz prethodnog perioda.
Kurir.rs/RHMZ